God of War - Announce PC Trailer

L'arte di God of War

God of War sta arrivando su PC con supporto a NVIDIA DLSS e NVIDIA Reflex

God of War, uno dei migliori giochi d'azione mai realizzati, arriverà su PC all'inizio del 2022 e i giocatori che usano una schedaGeForce RTX, un desktop o unlaptop potranno sfruttare il DLSS di NVIDA e NVIDIA Reflex per potenziare la grafica ed ottimizzare la latenza di gioco. NVIDIA DLSS fornisce a God of War un sostanziale aumento delle prestazioni mantenendo la qualità dell'immagine e NVIDIA Reflex migliora il gioco rendendolo più reattivo.

Con una grafica ancora migliore, funzionalità esclusive per PC e supporto completo per il gaming in 4K HDR, God of War su PC sarà un'esperienza incredibile che i giocatori non vorranno perdersi!





https://www.youtube.com/watch?v=kAQkor8pIZQ





