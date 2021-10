ASUS Dual Radeon RX 6600 disponibile in Italia

ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT OC Edition 8GB GDDR6 scheda grafica da gioco (AMD RDNA™ 2, PCIe 4.0, memoria GDDR6 8GB

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia della scheda grafica Dual Radeon RX 6600, che offre esperienze di gioco incredibili a 1080p per soddisfare le necessità del segmento di mercato della fascia media.



Le schede grafiche AMD Radeon RX 6600 permettono di sfruttare la massima potenza dell'architettura di gioco AMD RDNA 2. Con il supporto della tecnologia DirectX 12 Ultimate, che include ilray tracing accelerato via hardware, i 32 MB ad alte prestazioni della AMD Infinity Cache, la tecnologia AMD Smart Access Memor e altre funzioni avanzate, le schede grafiche AMD Radeon RX 6600 garantiscono tutte le caratteristiche di cui necessitano i gamer per godere delle ultime novità in termini di qualità dell'immagine e prestazioni. Supportano anche la soluzione di upscaling open source AMD FidelityFX Super Resolution, progettata per aumentare il framerate in titoli selezionati offrendo allo stesso tempo esperienze di gioco ad alta risoluzione. Per aiutare i PC gamer "fai da te" a ottenere il massimo da queste schede grafiche, ASUS ha creato la Dual Radeon RX 6600. Questa scheda integra, infatti, tutte le più recenti tecnologie di ASUS in un pacchetto semplice che è pronto per potenziare qualsiasi build senza intoppi.

La scheda grafica ASUS Dual Radeon RX 6600 vanta un sistema di raffreddamento del "cuore" della GPU basato sul dissipatore di calore ad alta superficie composto da tre tubi che attraversano una generosa dotazione di alette. Le doppie ventole costruite utilizzando il collaudato design Axial-tech alimentano il flusso d'aria diretto attraverso le alette sottostanti mantenendo i livelli di rumore più bassi possibile. La modalità zero dB riduce ulteriormente i livelli di rumore complessivo arrestando completamente le ventole quando il sistemaè inattivo.

Le ventole e il dissipatore di calore si trovano all'interno di un curato rivestimento esterno con smussi angolari, finiture nere e argento a contrasto e una piastra posteriore in alluminio a tutta lunghezza, peraltro decorata con una grafica lineare. Grazie a questo trattamento elegante, la scheda grafica ASUS Dual Radeon RX 6600 attira l'attenzione senza andare in contrasto estetico con altri componenti della build o con schemi di illuminazione a LED RGB. La piastra di montaggio in acciaio inossidabile lucido assicura un ulteriore tocco di classe in ogni angolo del sistema. Il design a 2,5 slot della scheda raggiunge un equilibrio ideale tra massima compatibilità con i case e capacità di raffreddamento.

Oltre al funzionamento eccezionale e al design accattivante, la scheda grafica ASUS Dual Radeon RX 6600 è progettata per assicurare un'estesa durata. La tecnologia Auto-Extreme, utilizzata nel processo di produzione della gamma di schede grafiche ASUS, posiziona con precisione e salda in modo pulito i componenti a montaggio superficiale senza alcun intervento umano, ottenendo un assemblaggio finale di qualità superiore. Inoltre, un programma di convalida di 144 ore in fabbrica sottopone a stress ogni scheda grafica per garantire che sia subito pronta all'uso.





La più recente tecnologia ASUS si somma con la nuova GPU AMD per offrire incredibili prestazioni grafiche per il segmento di fascia media

PUNTI CHIAVE

•La scheda grafica ASUS Dual Radeon™ RX 6600 sfrutta la più recenteGPU di AMD per garantire una resa incredibile in FHD.

•Il dissipatore di calore ad alta superficie migliora notevolmente le temperature.

Le doppie ventoleincanalano efficacemente il flusso d'aria attraverso le alette sottostanti, mantenendo basi i livelli di rumore.

