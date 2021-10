Bud Spencer & Terence Hill - Slaps & Beans 2

Il seguito del fortunato picchiaduro in pixel art Slaps and Beans 2 è pronto a soddisfare il desiderio di giocare nei panni di Bud Spencer e Terence Hill.



Entra nei ruoli dei classici cult western di Bud Spencer e Terence Hille goditi innumerevoli ore di azione di combattimento. Questa volta le voci fuori campo saranno registrate da doppiatori famosi per offrirti l'esperienza più autentica. Goditi la Modalità Cooperativa Avanzata in cui puoi giocare con i tuoi amici una nuova storia mescolata a fantastici mini-giochi.



È la tua occasione per sostenere e finanziare un gioco come nessun altro!

Slaps and Beans 2 sarà sviluppato sia per console che per PC!



Informazioni su Trinity Team:



Trinity Team è un piccolo team indipendente nato nell'ottobre 2015 presso lo Spaghetti Western Jam e composto da sviluppatori di giochi professionisti. Il nostro ufficio principale di sviluppo è a Bologna (Italia), ma abbiamo dipendenti sparsi in tutto il mondo. Il nostro ufficio principale di sviluppo è a Bologna (Italia), ma abbiamo dipendenti sparsi in tutto il mondo.





Strictly Limited Games è un editore tedesco con sede vicino a Stoccarda, specializzato nel rilascio di una selezione curata di giochi solo per il download digitale in esclusive edizioni fisiche collezionabili per PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch. La società è stata fondata nel 2017 da Dennis Mendel.

