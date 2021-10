Red Dead Online: bonus Cacciatori di Taglie del Club del Grilletto facile 4

25 Lingotti d'Oro in Red Dead Online - 25 Lingotti d'Oro DLC | Codice di download PS4





Assicura i criminali alla giustizia e preparati all’arrivo del Pass di Halloween 2





La frontiera è piena di criminali pronti a mentire, tradire, rubare e violare la legge. Assicurali alla giustizia, vivi o morti, in cambio di guadagni interessanti. Riceverai il 50% di RDO$ e PE del Ruolo in più in tutte le missioni Caccia alla taglia, incluse le Taglie leggendarie e i ricercati famigerati.

Non tenere d’occhio solo i manifesti sulla Bacheca delle taglie. Completando un Evento Free Roam da Cacciatore di taglie come Caccia grossa o Caccia in branco riceverai un’offerta per uno sconto del 30% sul Carro da Cacciatore di taglie e RDO$ e PE del Ruolo doppi per tutta la settimana.

I soldati di ventura di rango alto che scambieranno dei PE del Ruolo con dei Lingotti d’Oro nel menu Ricompense possono approfittare del doppio delle ricompense. Riceveranno 1 Lingotto d’Oro in cambio di 10.000 PE da Cacciatore di taglie.

Cattura un giocatore ricercato questa settimana per ricevere una selezione di tinte per il Cinturone Guerrero.





ULTIMI GIORNI DEL CLUB DEL GRILLETTO FACILE 4

Hai l’ultima possibilità di accaparrarti una serie di oggetti e articoli extra, tra cui il fantastico abito Il Dunster. Chi è membro del Club del grilletto facile 4 riceverà una ricompensa per una Mappa del tesoro gratuita dell’area che circonda il lago Isabella.





Ricordiamo che i giocatori che acquistano tutte e quattro le edizioni del Club del grilletto facile riceveranno una ricompensa per riscattare gratuitamente il Pass di Halloween 2.

SCONTI

Parlare di taglie ti ha fatto venire voglia di impugnare un’arma a tua volta? Sappi che questa settimana entrambe le Licenze da Cacciatore di taglie sono scontate, oltre a una serie di articoli per mercenari. Di seguito trovi la lista completa degli sconti e delle offerte della settimana.





