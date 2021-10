Trovare un casinò online autorizzato

Il fenomeno dei casinò online ha raggiunto un livello di apprezzamento davvero considerevole. Se da una parte questo può essere indubbiamente connesso al periodo appena superato dettato da restrizioni che hanno visto molti casinò fisici chiudere e molti utenti appassionati di gioco riversarsi nel web, è vero altresì che indipendentemente da ciò le offerte messe in atto dai migliori provider in ambito di casinò, sono davvero vantaggiose e degne di nota.

Oggigiorno esistono moltissimi portali e giocare online a Poker, Blackjack, Baccarat, Slot o Roulette è diventato veramente molto semplice. Basta trovare il portale che più fa al caso proprio, registrarsi ed iniziare a giocare. Tuttavia una precisazione importante va fatta: l'elemento sicurezza non può essere trascurato.

Per questo motivo siti come casinoitaliani.it permettono di identificare immediatamente i casinò online autorizzati ad operare legalmente grazie ad autorizzazioni governative che rispettano alti standard di sicurezza. Vediamo insieme quali sono i possibili rischi e perché è sempre necessario riporre la giusta attenzione a questo aspetto imprescindibile.

I rischi di truffa

Fornire i propri dati bancari online è sempre un’azione da fare con cautela. Molti siti non autorizzati non offrono garanzie nè trasparenza per quanto riguarda la gestione dei dati degli utenti. Oltre alle moltissime possibilità di truffa via mail che si ricevono costantemente, esistono anche molte frodi organizzate che funzionano attraverso portali di gioco, con il fine di sottrarre denaro agli utenti con delle false promesse di vincite. In questi casi i metodi di pagamento accettati possono essere non tracciabili, in modo tale da impedire agli sfortunati giocatori di denunciare alla polizia postale e riavere indietro il proprio denaro.

Quando invece i casinò online hanno la certificazione governativa ADM, devono seguire delle policy ben precise che sono necessarie per proteggere l’utente. In questo modo non solo si avranno pagamenti e prelievi tracciabili e definiti, ma anche la sicurezza che i propri dati bancari non siano diffusi a terzi. Non c’è modo più sicuro di giocare online a giochi da casinò.

Gioco responsabile

Un altro importante punto da tenere in considerazione quando si sceglie un casinò online riguarda la prevenzione della ludopatia. I casinò autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, offrono degli strumenti ottimi perché il giocatore protegga sé stesso e i suoi cari da problematiche legate alla dipendenza da gioco. Ad esempio, si possono fissare dei limiti di spesa giornalieri o settimanali che, quando raggiunti, causano il blocco dei giochi in modo tale da non scommettere più di quanto ci si possa permettere. Esistono anche metodi di blocco trasversali, che impediscono al giocatore di aprire un conto in un altro portale per continuare a giocare.

Questo è possibile grazie alle verifiche con i documenti d’identità che sono richieste al momento dell’iscrizione ad un portale legale in Italia, altro importante fattore finalizzato ad una tutela più completa del giocatore. Nonostante questo processo potrebbe sembrare lungo e talvolta noioso per alcuni giocatori, è uno strumento davvero utile anche per evitare che persone minorenni si avvicinino alle piattaforme e inizino un’attività illegale e pericolosa di gioco d’azzardo.

