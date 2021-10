Fire TV Stick 4K Max da oggi disponibile

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6 e Alexa

Fire TV Stick 4K Max, la migliore chiavetta Amazon di sempre per lo streaming, èdisponibile da oggi su Amazon.it, al prezzo di 64,99 euro. Grazie al nuovo processore Quad-core da 1.8GHz e 2GB di RAM, Fire TV Stick 4K Max ha il 40% di potenza in più rispetto alla precedente generazione, le app si avviano più velocemente, rendendo anche più fluida la navigazione.



Fire TV Stick 4K Max è anche il primo lettore multimediale per lo streaming ad offrire il supporto allo standard di nuova generazione Wi-Fi 6, utilizzando il chipset MediatekMT7921LS Wi-Fi 6, per uno streaming rapido in 4K anche quando si utilizzano più dispositivi collegati tramite Wi-Fi 6.



Fire TV 4K Max supporta lo streaming 4K UHD, HDR e HDR10+, così come Dolby Vision e Dolby Atmos. Grazie al telecomando vocale Alexa potrai accendere, spegnere la TV, regolare il volume, cercare e avviare la riproduzione di contenuti con la voce. Chiedendo, per esempio, “Alexa, trova film d’azione”oppure “Alexa, metti le hit musicali del momento”, Alexa si attiverà proponendo i migliori contenuti da guardare e ascoltare.



Fire TV Stick 4K Max dà accesso a diverse app come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play Infinity e RaiPlay, Skill Alexa e svariati canali, oltre a migliaia di film e serie TV. Inoltre, è possibile ascoltare canzoni, playlist, stazioni radio live e podcast, grazie ad Amazon Music, Spotify e Apple Music.

