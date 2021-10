Sony presenta SRS-NS7 - nuovo cinema da indossare

Prodotti Sony

L’app 360 Spatial Sound Personalizer di Sony permette di controllare lo speaker SRS-NS7, il trasmettitore wireless in dotazione e i modelli BRAVIA XRper generare un audio surround Dolby Atmos di qualità cinematografica

Acustica cristallina e pressione sonora vibrante, frutto dalla combinazione fra la X-Balanced Speaker Unit e il radiatore passivo

Vestibilità comoda e versatile

Fino a 12 ore di autonomia per un intrattenimento non-stop

Sony annuncia il lancio del nuovo SRS-NS7, uno speaker wireless da indossare intorno al collo, in grado di offrire un effetto audio avvolgente e personalizzato, per immergersi completamente in una sala cinematografica privata. Insieme allo speaker debutta anche il trasmettitore wireless WLA-NS7, che permette di vivere la stessa esperienza con alcuni modelli di cuffie di Sony selezionati.

SRS-NS7 è il primo speaker indossabile al mondo compatibile con lo standard Dolby Atmos e i modelli BRAVIA XR. Grazie all’esclusiva tecnologia 360 Spatial Sound di Sony e all’app 360 Spatial Sound Personalizer, garantisce un effetto cinematografico perfettamente ottimizzato.



Abbinato al trasmettitore wireless in dotazione e ai TV BRAVIA XR, SRS-NS7 perfeziona la disposizione degli speaker virtuali Dolby Atmos per immergere completamente l’ascoltatore nel suono, come se fosse protagonista dell’azione. L’utilizzo è semplicissimo: basta collegare il trasmettitore wireless al TV tramite un cavo ottico e un cavo USB, poi sincronizzare SRS-NS7 al trasmettitore via Bluetooth.

