Lanciato BlueStacks X (beta) primo servizio di cloud gaming per giochimobili

BlueStacks X è gratuito, live in 14 paesi con oltre 200 giochi, disponibili tramite browser, client/app nativi e bot Discord

BlueStacks Inc., pioniere dei giochi Android su PC e piattaforma di gioco mobile leader a livello mondiale, ha annunciato oggi il rilascio di BlueStacks X (beta), il primo servizio streaming al mondo di giochi mobili basato su cloud.



BlueStacks X è disponibile su Windows 10 e 11, Mac, iOS, Android, Chromebook e Raspberry Pi. È l'unico servizio di cloud gaming sul mercato che offre streaming di giochi gratuito per i giochi mobili su questo tipo di piattaforme e dispositivi.



BlueStacks X (beta) è alimentato dalla tecnologia cloud ibrida, realizzata in collaborazione con now.gg, la consociata di BlueStacks. Il cloud ibrido consente al cloud di scaricare parti del rendering di elaborazione e grafica sugli endpoint, riducendo drasticamente i costi del cloud e consentendo agli utenti di usufruire di un servizio gratuito. Ciò può essere ottenuto utilizzando un client nativo e un browser in grado di eseguire il rendering grafico nativo. Questa tecnologia funziona in modo trasparente e non richiede alcuna integrazione da parte degli sviluppatori di giochi.



“BlueStacks App Player ha recentemente superato 1 miliardo di download. BlueStacks X è un passo successivo naturale per noi. Il cloud ibrido è una grande svolta tecnologica che rende economicamente fattibile il lancio del servizio", ha affermato Rosen Sharma, CEO di BlueStacks Inc. “Siamo un partner di fiducia per i migliori sviluppatori di giochi per dispositivi mobili. C'è molto entusiasmo tra loro per BlueStacks X e alcune delle altre innovazioni che abbiamo come la profonda integrazione di Discord.”



“Ultimamente tutti i giocatori praticamente vivono su Discord. Il lancio di BlueStacks X come bot Discord è innovativo e intelligente. Possiamo letteralmente semplicemente fare clic su un collegamento e iniziare un gioco. Posso personalizzare il servizio per il mio server, davvero fantastico”, ha affermato Aevatrex (Jonathan Fermin), influencer leader nel mobile gaming.



È possibile accedere a BlueStacks X tramite il browser mobile su iOS, Android, Windows 11, MacOS, Chromebook e persino alcune smart TV. Il client nativo BlueStacks X è disponibile su Windows 11, Windows 10 e versioni precedenti di Windows. BlueStacks X può essere utilizzato anche dagli utenti di BlueStacks App Player.



BlueStacks X (beta) ha già oltre 200 giochi e ogni settimana vengono aggiunti nuovi titoli. Al momento il servizio ha una grande collezione di giochi di ruolo e di strategia con altri generi in arrivo al più presto.

