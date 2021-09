ANNUNCIATO L’ESPANSIONE DEL PROGRAMMA EA SPORTS FIFA 22

Videogiochi Console e Accessori

Giocatori da più di 70 paesi possono competere in FIFA, ora uno degli Ecosistemi di gioco competitivo più grandi al mondo







Electronic Arts e la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) hanno annunciato oggi un nuovo programma esports EA SPORTS FIFA22 che si prevede attirerà decine di milioni di giocatori e spettatori. Con entrambe le competizioni 1v1 e 2v2, i giocatori rappresenteranno loro stessi, organizzazioni esports riconosciute a livello mondiale, club di calcio del mondo reale e la loro nazione in una serie diversificata di eventi esports FIFA.

Le tre competizioni presenti nell'ecosistema esports ampliato sono la FIFAe Club Series 2022™, la FIFAe Nations Series 2022 e la EA SPORTS FIFA 22 Global Series che porta alla FIFAe World Cup 2022. I tre eventi di punta delle Series si svolgeranno tutti nell'estate del 2022.

"Il gioco competitivo FIFA è il futuro dell'intrattenimento globale degli esports, migliorando il modo in cui i fan vivono il gioco che amano", ha detto Brent Koning, VP, EA SPORTS Competitive Gaming. "FIFA possiede la piattaforma fondamentale per gli appassionati di calcio di tutto il mondo che vogliono cimentarsi con una propria sfida sportiva. Grazie alla collaborazione con la FIFA, l’attrattività mainstream degli esports è evidente".

"I nuovi arrivati, così come le superstar affermate - individualmente o come squadra - ispireranno intere nazioni di giocatori di EA SPORTS FIFA e avranno l'opportunità di rendere famoso il loro gioco", ha detto Christian Volk, Direttore di eFootball e Gaming di FIFA. "Una stagione memorabile piena di emozionanti storie competitive di FIFA che affascinerà una fanbase globale grazie a questo ecosistema allargato".









Il meglio dell’EA SPORTS FIFA 22 Global Series verso FIFAe world Cup 2022

- Le qualificazioni iniziano il 27 novembre con il tradizionale formato competitivo di FIFA 1v1

con tornei globali online in 10 paesi. Registrati QUI per competere il 4 ottobre.

- Inoltre, più di 30 leghe offrono programmi esports, Official League Partners, tra cui Premier League, Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, MLS, CONMEBOL Libertadores, e UEFA Champions League, daranno ai fan residenti nelle rispettive nazioni l'opportunità di rappresentare club del mondo reale.

- Le classifiche della EA SPORTS FIFA 22 Global Series saranno disponibili su FIFA.GG.

La FIFAe Club Series include il debutto della 2v2 FIFA Ultimate Team™ (FUT) Cups

- La FIFAe Club Series 2022 con la competizione 2v2 inizia a novembre con le FIFAe Club Online Qualifiers™ e include il nuovo FUT Team Of The Year e Season Cups, verso la FIFAe Club World Cup 2022.

- Crea il tuo profilo FIFA.GG oggi stesso, poiché le registrazioni iniziano il 5 ottobre.

L'orgoglio nazionale nelle FIFAe Nations Series

- La FIFAe Nations Series 2022 vedrà le associazioni Nazionali affiliate sfidarsi l’una contro l’altra in questa competizione globale 2v2. Inoltre, le campagne nazionali vedranno sfidarsi i campioni più competitivi.

- Tutte le nazioni inizieranno il loro viaggio nelle FIFAe Nations Online Qualifiers™, con le migliori squadre nazionali che accederanno ai FIFAe Nations Playoffs™, verso la FIFAe Nations Cup 2022. Scopri di più su FIFA.GG.

"Il calcio non esisterebbe senza il potere del lavoro di squadra", ha detto Sam Turkbas, commissario FIFA per il gioco competitivo. "Il nostro obiettivo è quello di sfruttare questo potere e utilizzare l'intrattenimento esports per connettere gli appassionati di calcio di tutto il mondo al gioco che amano. Il gioco competitivo a squadre di FIFA sarà un catalizzatore di crescita per il futuro fandom calcistico".

Il potere del Gioco Competitivo come intrattenimento mainstream

- Guarda i primi tornei della stagione incentrati sull'intrattenimento mentre celebrità, stelle del calcio e i migliori concorrenti di FIFA mostrano il potenziale nel 2v2.

- 30 settembre: Guarda le leggende del calcio, della musica, degli esports e dell'intrattenimento raccogliere fondi nel Twitch Rivals eSoccer Aid for UNICEF ft. FIFA 22. Durante il confronto tra Team Soccer Aid World XI e Team England, sintonizzati, alle 17:00 CES per vedere chi celebrerà la vittoria sul campo di FIFA.

- 21 ottobre: FIFA 22 Challenge vedrà la partecipazione dei migliori ambasciatori del Team Adidas e del Team EA SPORTS. La lista completa dei partecipanti e un annuncio speciale per i fan di FIFA Ultimate Team (FUT) saranno rivelati più avanti nel mese di ottobre.

Si prega di prendere visione del "Pitch Note" per maggiori dettagli su tutti le novità presenti in questa stagione.

Ulteriori informazioni sulle FIFAe tournament series, tra cui la nuova strategia FIFAe Squad e FIFA Sound, possono essere trovate su FIFA.GG.

*Si applicano restrizioni di idoneità per i dettagli consulta il Regolamento Ufficiale. I termini e la struttura definitiva sono soggetti a modifiche.

Altre News per: annunciatol’espansioneprogrammasportsfifa