Cellularline lancia nuovi prodotti per lavoro casa e ufficio

Con Home+Office l’azienda reggiana

viene incontro alle nuove esigenze del mondo lavorativo









Negli ultimi due anni l’emergenzasanitaria ha imposto nuove abitudini, impattando su molti ambiti dellaquotidianità. Tra i cambiamenti più rilevanti c’è sicuramente la rapidadiffusione dello smartworking, cheha reso necessario predisporre un ufficio all’interno dello spaziodomestico. Tuttora, anche con il graduale ritorno alla normalità, nuovemodalità di lavoro come l’utilizzo frequente dei servizi di videoconferenza sono destinate a restare, rendendofondamentale poter disporre dei giusti strumenti per comunicare con clienti ecolleghi.

Per venire incontro a queste nuoveesigenze, Cellularline - aziendaleader negli accessori per dispositivi multimediali - ha deciso di lanciare unanuova categoria di prodotti interamente dedicata al mondo del lavoro: nascecosì Home+Office, la gamma disoluzioni tecnologiche per poter lavorare al meglio ovunque, a casa come inufficio.

Trai tanti accessori utili proposti c’è DeskCharger, la stazione di ricarica con 5porte (di cui una USB-C a 60W e quattro USB) pensata per ricaricarecontemporaneamente fino a 5 dispositivi, incluso un computer portatile. Graziealla tecnologia Device Detect, ogniporta riconosce i dispositivi connessi e attiva la carica più corretta perricaricare in sicurezza ogni device.

Chi è sempre in videoconferenza apprezzeràcertamente i vari modelli di cuffie conmicrofono, come JOIN o TASK, ottimizzati per l’usoprolungato, ma anche prodotti come DESKHOLDER, pratico supporto pieghevole per smartphone e tablet con altezzaregolabile e retro antiscivolo, e RINGLIGHT, anello led con treppiede estensibile e tre modalità di illuminazione(fredda, calda e naturale), per ottenere foto e video sempre perfetti.

Diversele soluzioni proposte anche in ambito cavi: FIXY CABLE, ad esempio, aiuta a mantenere il piano di lavoroordinato tenendo il cavo saldamente ancorato alle superfici, grazie al bottoneadesivo con fermacavo magnetico; LONGCABLE, invece, con una lunghezza di 250 cm, permette di caricare i propridispositivi ovunque raggiungendo anche le prese più distanti.





