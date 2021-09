GeForce NOW: arrivano 12 nuovi giochi

Tra cui Kena: Bridge of Spirits, Sheltered 2 e World War Z: Aftermath





Questa è davvero una grande settimana per il gaming e l’appuntamento del giovedì con GeForce NOW porta con sé 12 nuovi titoli, tra cui cinque attesissimi giochi disponibili al day one sulla piattaforma, tra cuiBeyond Contact, Kena: Bridge of Spirits, Sable, World War Z: Aftermath e Sheltered 2.

Sheltered 2 si aggiunge ai titoli diTeam17, un publisher pluripremiato che vanta già 40 giochi all’interno della libreria di GeForce NOW. In allegato un’immagine che racchiude i principali titoli prodotti da questo team, compresi quelligratuiti come The Escapist, gratis su Epic Games Store dal 23 al 30 settembre.

Di seguito, la lista completa dei giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW:







