Farming Simulator 22: vasto assortimento di capi da lavoro e personaggi

Farming Simulator 22: GIANTS Software introduce il nuovo creatore di personaggi e una vasto assortimento di capi da lavoro firmati

È ora di cambiarsi, stivali di gomma inclusi! Farming Simulator 22, il nuovo capitolo della celebre simulazione agricola di GIANTS Software, introdurrà un nuovo creatore di personaggi e una vasta selezione di capi di abbigliamento che permetterà agli agricoltori virtuali di distinguersi dalla massa.

I giocatori potranno scegliere tra diversi modelli di personaggi maschili e femminili, modificare la loro pettinatura e modificare il loro aspetto grazie anche a una vasta gamma di capi di abbigliamento di marchi agricoli internazionali e di accessori alla moda da indossare.

Creare un rude contadino indurito dalle intemperie con una grande barba folta e vistose basette in una giacca di pelle marrone e stivali rigidi sarà possibile quanto creare una vigorosa contadina in abiti protettivi che sfoggia una coda di cavallo e degli occhiali di sicurezza. I giocatori potranno scegliere l’abbigliamento più adatto per ogni tipologia di attività.

Oltre alle opzioni di abbigliamento generico, gli agricoltori virtuali potranno anche scegliere tra una serie di abiti di marca. Quando si esegue una impegnativa attività con dei macchinari agricoli John Deere, indossare dei capi di lavoro del loro caratteristico colore verde aziendale aggiunge ulteriore autenticità.

includerà i capi di abbigliamento di Case IH, CLAAS, Fendt, Massey Ferguson, Valtra e di molti altri brand tra cui ELTEN, partner di fiducia di GIANTS Software per le scarpe antinfortunistiche, ed Engelbert Strauss, azienda specializzata nella produzione di capi di abbigliamento da lavoro di alta qualità.

Altre News per: farmingsimulatorvastoassortimentocapilavoropersonaggi