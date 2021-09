LA SOUNDBAR LG ECLAIR ARRIVA IN ITALIA

Con un design raffinato e prestazioni sonore avvolgenti, la nuova soundbar arriva sul mercato italiano per conquistare gli estimatori del suono perfetto

LG annuncia la disponibilità per il mercato italiano di LG Eclair (modello QP5), la nuova soundbar dal design compatto ed elegante, perfetta per chi dispone di spazi limitati ma che non vuole rinunciare allo stile a un suono avvolgente e di qualità.

LG Eclair è disponibile da oggi su LG Online Shope in tutti i migliori negozi, online e fisici, di elettronica di consumo a un prezzo consigliato al pubblico di 699 Euro.

Con una lunghezza di appena 29,6 cm, LG Eclair vanta un design raffinato, caratterizzato da una forma ovale e arrotondata e arricchito da un tessuto jersey in bianco o in nero, in grado di adattarsi a ogni tipo di arredamento. Queste qualità gli hanno permesso di conquistare uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel mondo del design, il Red Dot Design Awards 2021. LG Eclair é stata tuttavia premiata anche per la propria tecnologia ottenendo quest’anno il CES Innovation Awards 2021 e l’EISA Award 2021 per la categoria soundbar innovation.

LG Eclair offre infatti elevate prestazioni audio grazie al supporto di Dolby Atmos e DTS:X e al sistema di diffusori a 3.1.2 canali a cui si abbina un potente subwoofer wireless. Inoltre, grazie all’utilizzo della tecnologia Horizon di Meridian, è in grado di trasformare contenuti stereo a due canali in un audio multicanale immersivo, garantendo così un'esperienza di ascolto ancora più performante e coinvolgente.

Quando collegata al TV, LG Eclair garantisce un'esperienza di visione migliorata grazie al supporto HDMI 4K pass-through; inoltre, se collegata a un TV LG, la funzione di elaborazione TV Sound Mode Share sfrutta la potenza di elaborazione AI Sound Pro dei processori a (Alpha) con Intelligenza Artificiale per svelare ricche sfumature dei contenuti riprodotti.





Infine LG Eclair si distingue per l’impatto ambientale ridotto che gli ha permesso di essere riconosciuto come Eco-Product dalla Société Générale de Surveillance (SGS) SA in Svizzera

LG Eclair - Specifiche tecniche

· Canali: 3.1.2 canali con subwoofer wireless a basse vibrazioni

· Potenza: totale 320W (soundbar 20W x 5, subwoofer 220W)

· Audio: Dolby Atmos, DTS X, Meridian, AI Sound Pro

· Connessioni: HDMI 2.1 in/out (eARC, 4K Pass Through) / Ottico / Bluetooth 4.0 / USB

· Display: 3 indicatori LED

· Funzioni avanzate con TV LG 2021: TV Sound Mode Share / Soundbar Mode Control

· Altro: Certificazione Eco-product da SGS Société Générale de Surveillance SA / App LG Soundbar (Android / iOS) per accedere alle impostazioni avanzate e funzioni aggiuntive della Soundbar

· Dimensioni:

- Soundbar: 296 x 59.9 x 126 mm

- Subwoofer: 388 x 291 x 185mm

