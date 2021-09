FIFA 22: EA SPORTS svela la colonna sonora

Oggi EA SPORTS ha presentato la colonna sonora ufficiale di FIFA 22, che include musica proveniente da una serie di artisti e culture rappresentativi dell’essenza globale del gioco più bello del mondo. La colonna sonora di FIFA 22 è la più ricca di sempre, con un numero senza precedenti di 122 canzoni in rappresentanza di 27 nazioni, tra cui brani delle superstar internazionali Swedish House Mafia e del producer e performer francese DJ Snake, che debutta nel gioco con una nuova canzone.

La principale colonna sonora di quest’anno offre 52 nuove tracce – una collezione che abbraccia diversi generi con ritmi audaci e allegri firmati da artisti come i Glass Animals, Polo & Pan, Bakar, CHVRCHES e altri. FIFA 22 presenterà inoltre la musica di alcuni fra i nuovi esordienti più in voga al mondo, come il vocalist newyorkese Casper Caan, gli alt-rocker australiani Bloodmoon, il fenomeno vocale brasiliano CAIO PRADO e il soul singer londinese Hope Tala.

La colonna sonora di VOLTA emana un’atmosfera grintosa e underground, che incarna la strada. Le 70 canzoni offrono un mix di hip-hop, grime, elettronica e generi musicali più ampi, inclusi pezzi del drill rapper britannico Headie One, del duo hip hop di Atlanta EARTHGANG e del cantautore britannico John Newman. Il gioco presenta inoltre nuovi ed esclusivi FUT Kit disegnati dagli Swedish House Mafia, AJ Tracey, CHIKA e DJ Snake.



Puoi trovare ulteriori informazioni e la colonna sonora completa di FIFA 22 qui.

FIFA 22

