Battlefield 2042 sarà rinviato al 19 novembre

Electronic Arts ha annunciato una modifica alla data di lancio di Battlefield 2042, che uscirà ora in tutto il mondo il 19 novembre 2021.



Di seguito è riportato un messaggio condiviso dal GM di DICE Studio Oskar Gabrielson con la community di fan di Battlefield, che annuncia la modifica della data di lancio:







"Abbiamo preso la decisione di spostare il lancio di Battlefield 2042. Il gioco sarà ora rilasciato in tutto il mondo il 19 novembre 2021.Lavorare alla prossima generazione di Battlefield durante una pandemia globale ha creato sfide impreviste per i nostri team di sviluppo. Data la portata del gioco speravamo che i nostri team sarebbero tornati insieme nei nostri studi mentre ci avviavamo verso il lancio. Con le condizioni in corso che non consentono che ciò avvenga in sicurezza e con tutto il duro lavoro che le squadre stanno svolgendo da casa, riteniamo che sia importante dedicare del tempo extra per realizzare la visione migliore di Battlefield 2042 per i nostri giocatori. Crediamo nel gioco che stiamo realizzando e ringraziamo tutti per la pazienza mentre apportiamo alcuni ritocchi finali.Gli aggiornamenti sull'Open Beta arriveranno a fine mese".







Battlefield 2042 verrà lanciato in tutto il mondo il 19 novembre per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation4, PlayStation5 e PC tramite Origin, Steam ed Epic Games Store.







Per ulteriori informazioni sul gioco, visita https://www.ea.com/games/battlefield/battlefield-2042.





