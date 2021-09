Tracking delle spedizioni: un numero importante, sia per le aziende che per i privati

Un tempo, quando l’e-commerce non era ancora tanto diffuso quanto lo è oggi, capitava di rado di acquistare o vendere beni a distanza. Tuttavia, negli ultimi dieci anni il numero di spedizioni è aumentato significativamente e, a partire dal 2020, ha visto una ripida impennata. In poco più di dodici mesi, a causa dei ripetuti lockdown implicati dalla pandemia di Covid-19, molte attività hanno avuto la necessità di reinventarsi, trasferendo in parte o interamente le proprie transazioni sulle piattaforme online. Ciò ha avuto un impatto notevole sul commercio in rete: si stima infatti che le vendite su internet siano aumentate di oltre il 50% rispetto al 2019.

Questo inarrestabile trend riguardante l’e-commerce ha avviato una reazione a catena che ha investito anche il settore della logistica. Per noia e per necessità, facendosi trasportare dalla semplicità dei processi online, le persone hanno iniziato a ordinare beni di ogni tipo: webinar, attrezzi e materiali per le ristrutturazioni, elettrodomestici, indumenti, gioielli, gadget, generi alimentari e prodotti tecnologici. Escludendo i servizi virtuali, tutte le altre merci acquistate devono essere confezionate, spedite e recapitate.

Purtroppo però, come molti di noi sanno, può capitare di doverle attendere più del dovuto o, spesso, per sempre. Nonostante le imprese di logistica abbiano fatto passi da gigante da questo punto di vista, l'attesa di un pacco è sempre qualcosa in grado di provocare agitazione. Per fortuna esiste uno strumento molto utile in grado di ridurre questo tipo di preoccupazioni: il tracking.

Ma come funziona il tracking e il monitoraggio dell’ordine Shein? È davvero un metodo sicuro? Quali sono le nuove tendenze portate in auge dalla digitalizzazione? Ne parliamo in maniera approfondita in questo articolo.

Ecco come funziona il tracking

Avere la possibilità di tracciare pacchi e lettere ci rende più sicuri nel momento in cui decidiamo di comprare online. Il numero di tracking è uno strumento gratuito che consente di geolocalizzare le spedizioni, seguendone le tappe che le separano da noi giorno per giorno, dal ritiro alla consegna. Una volta che il pacco viene affidato alla persona incaricata, esso viene registrato e collegato a un sistema GPS che invia informazioni accessibili in diversi modi.

Solitamente i fornitori dei servizi di logistica inviano delle notifiche tramite e-mail o SMS, comunicando il numero di tracciamento e, talvolta, mettendo a disposizione addirittura una mappa aggiornata in tempo reale che consente di visualizzare la posizione esatta in cui si trova il nostro ordine. Questo servizio è veramente importante per chi desidera accertarsi che le transazioni di compravendita vadano a buon fine, sia che si tratti dell'esercente sia dell'acquirente.

Più sicurezza e pianificazione

Un altro vantaggio del servizio di tracking è costituito senza dubbio dalla possibilità di sapere più o meno con certezza quando la spedizione verrà recapitata. Solitamente, infatti, i fornitori aggiornano in tempo reale sul loro portale non solo la posizione del pacco, bensì anche la data di arrivo prevista. Ciò consente di pianificare i propri ordini in base alle diverse occasioni, per esempio quando si vuole acquistare un regalo per un compleanno o un altro evento che si terrà in un giorno prestabilito.

Generalmente i tempi standard per una spedizione nazionale si aggirano intorno ai 2-4 giorni lavorativi, mentre quelle internazionali all’interno dell’EU intorno ai 5-8 giorni lavorativi. Tuttavia i diversi corrieri permettono anche di selezionare delle opzioni di consegna rapida, per inviare le merci in tempi brevi o molto brevi. Tali elementi riducono drasticamente i casi di spedizioni perdute o non andate a buon fine, aumentando l'efficienza dei fornitori di servizi logistici e, di conseguenza, incrementando la fiducia da parte di imprese e consumatori. Questi ultimi, infatti, si sentono rassicurati dalla presenza del tracking e sono più invogliati ad acquistare online, liberi da molte delle preoccupazioni che li affliggevano in passato.

Le spedizioni del futuro

Come accennato in precedenza, il trend delle spedizioni in crescita non accenna ad arrestarsi. Le persone sono sempre più propense a comprare online con qualsiasi tipo di dispositivo. Se un tempo si prediligevano i computer, oggi siamo sempre più tendenti a scrollare le app dei nostri siti di e-commerce preferiti sullo smartphone o sul tablet mentre ci rilassiamo sul divano. Più acquisti vengono effettuati, maggiori sono le risorse necessarie ai corrieri espressi. Quali sono le prospettive per il futuro?

Alcuni giganti tecnologici hanno già introdotto i droni a supporto dei propri fattorini "umani". Questi piccoli aerei meccanici, ovviamente accuratamente tracciati, possono trasportare le merci in tempi molto brevi e senza bisogno di un conducente. Un'altra sperimentazione in corso riguarda le auto e i camion a guida autonoma o semi-autonoma, un'innovazione che consente di risparmiare enormemente sulle risorse.

Tutte queste novità avranno delle ripercussioni anche sul tracking, che senza dubbio verranno ottimizzati per affiancare al meglio i servizi di consegna di ultima generazione. Probabilmente, nel futuro prossimo avremo la possibilità di visualizzare informazioni più dettagliate in tempo reale in merito alle nostre spedizioni, come per esempio il luogo esatto in cui si trova il corriere, oppure di contattare quest'ultimo per chiedere delucidazioni o per fornirgli eventuali aggiornamenti.

Il servizio di tracking è uno strumento davvero prezioso per chi vende online, ma anche per chi acquista. Non c'è niente di più spiacevole di non sapere che fine abbiano fatto degli oggetti a noi cari, oppure di rischiare di perdere un PC nuovo di zecca o gli abiti che volevamo indossare per un'occasione speciale. La possibilità di geolocalizzare i pacchi funge in qualche modo da garanzia e ci consente inoltre di sapere quando riceveremo il nostro ordine, in modo da poterlo attendere il giorno prestabilito. In questo modo potremo godere al meglio delle nostre piattaforme di e-commerce preferite e dedicarci allo shopping in tutta tranquillità.

