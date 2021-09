Dragon Ball Z: Kakarot Battle Video

DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET per Nintendo Switch include il gioco e le due battaglie contenute in “A New Power Awakens” Parte 1 e 2.





I pre-order del gioco includono anche la sotto-missione aggiuntiva “Una sfida con gli amici”, l’accesso anticipato all’allenamento con Bonyu, un oggetto per cucinare che migliora le statistiche dei giocatori, 10 Medaglie D.

Non perderti le edizioni Deluxe o Ultimate che offrono ancora più contenuti al gioco principale, come un nuovo arco narrativo “-TRUNKS- The Warrior of Hope”, la colonna sonora e oggetti in-game esclusivi per diventare ancora più potenti!

DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET sarà disponibile dal 24 settembre per NINTENDO Switch.









