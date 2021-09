Big Brain Academy: Sfida tra menti a dicembre su Nintendo Switch

Durantele festività natalizie avrai la possibilità di metterti alla provagiocando con BigBrain Academy: Sfida tra menti per NintendoSwitch ,un nuovo divertente party game multiplayer* adatto a tutti!





Affidatiall’ingegno e metti in gioco la tua mente con quella degli altriconcorrenti in una serie di divertenti attività che metteranno allaprova le capacità intellettuali e i riflessi di tutta la famiglia.Con il Prof. Bilancini (la tua illustre guida nel gioco) sempredisponibile a offrire suggerimenti e la possibilità per ognigiocatore di impostare il proprio grado di difficoltà, persone ditutte le età e livelli di abilità possono competere l'uno control'altro per testare la memoria, la capacità di analisi, lapercezione e altro ancora.











BigBrain Academy: Sfida tra menti – In arrivo il 3 dicembre! (NintendoSwitch) .





Oltrea divertirsi in multiplayer, BigBrain Academy: Sfida tra menti include anche opzioni per giocatore singolo in modalità Individuale,perfette per esercizi quotidiani che aiutano a perfezionare emigliorare il Punteggio Cervellone. Queste attività sono un mododivertente per iniziare bene la giornata o per rilassarsi la sera. Egrazie alla natura anche portatile di Nintendo Switch, puoi mettertialla prova sempre e ovunque!





Ilgameplay principale di BigBrain Academy: Sfida tra menti consiste in una serie di vari rompicapo suddivisi in cinquecategorie: Intuito, Memoria, Analisi, Algebra e Percezione. Il giocopropone un vasto assortimento di attività ed esercizi che metterannoalla prova il cervello in diversi modi e che possono essereeffettuati da soli, con un massimo di altri tre giocatori in locale*o anche contro menti di tutto il mondo, attraverso Internet.**





Diseguito è riportata una panoramica delle diverse modalità di gioco:





Party : Fino a quattro giocatori possono competere "mente contro mente" per guadagnare più punti completando rapidamente le attività. Regolando la difficoltà dalla più facile (per bambini) alla più difficile (Super élite), gli esercizi cambieranno. E ogni giocatore può impostare il proprio livello di difficoltà per bilanciare il terreno di gioco, così i bambini possono persino competere contro i loro genitori senza paura di restare indietro!





Stretching mentale: Non uscire vittoriosi da un'intensa battaglia cerebrale multiplayer non è la fine della tua storia sinaptica! Nella modalità Stretching mentale, infatti, i giocatori possono ripetere più volte le attività preferite per guadagnare punteggi e medaglie. Questo è un ottimo modo per migliorare le abilità, e avere maggiori possibilità di emergere la prossima volta che si gareggia con amici o familiari!





Esame : in questa modalità, i giocatori vengono messi alla prova in una serie di cinque attività. Alla fine, il Prof. Bilancini presenta il Punteggio Cervellone. Punta al punteggio più alto e potresti migliorare le tue possibilità nella prossima sfida tra menti! Test regolari faranno guadagnare monete di gioco, che possono essere utilizzate per sbloccare i costumi per il proprio avatar. Mettere alla prova il cervello è sempre più divertente vestiti da adorabile gattino!





Sfida fantasma: Puoi persino sfidare i dati di gioco - i Fantasmi - della tua famiglia, o connetterti online** per combattere i Fantasmi dei tuoi amici o di giocatori casuali di tutto il mondo in modalità Sfida fantasma. Migliora la tua posizione in classifica per mostrare le tue abilità a persone di tutto il lobo... ehm... globo!





BigBrain Academy: Sfida tra menti verrà lanciato il 3 dicembre suNintendo Switch. Big Brain Academy: Sfida tra menti, un nuovodivertente gioco di società multiplayer a cui chiunque puòpartecipare, consiste in diverse attività suddivise in cinquecategorie: Intuito, Memoria, Analisi, Algebra e Percezione. Si puògiocare da soli, competere con un massimo di altri tre giocatori alivello locale oppure online contro cervelli di tutto il mondo.

