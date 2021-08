Wario Ware: Get It Together nuovo trailer

WarioWare:Get It Together! verràlanciato il 10 settembre per NintendoSwitch equesta volta i giocatori dovranno aiutare Wario e la sua squadra auscire da un intero mondo di microgiochi. Per la prima volta nellastoria della serie, i fan potranno giocare nei panni di diversipersonaggi dell'universo di WarioWare in un’ampia modalità digioco, tra cui Storia, Gran Varietà e sfide online.





Ancorameglio! SulNintendo eShop è disponibile una demo gratuita per avere subito unassaggio dell'azione.





Igiocatori possono controllare non solo Wario ma anche il restodell'equipaggio, inclusi Jimmy T, Ashley, 9-Volt e altri, all'internodi centinaia di caotici microgiochi, il tutto usando le loro abilitàdecisamente assurde per superare ogni sfida. Condividi un Joy-Con conun amico e affrontate insieme la modalità Storia o goditi il caosdalla tua console Switch in modalità multiplayer wireless locale.





GranVarietà offre una modalità party competitiva per gli amici chegiocano in connessione locale utilizzando la stessa console. Èpossibile competere nei minigiochi, oltre a una serie di altredivertenti sfide, e lavorare insieme - oppure no! – fino a unmassimo di quattro giocatori che possono persino lanciare il propriocappello sul ring nella Coppa Wario, sfide settimanali chepermetteranno di guadagnare punti per sbloccare costumi nuovi per lapropria squadra e mirare alla vetta delle classifiche globali!





Ilnuovo WarioWare:Get It Together! – Trailer di presentazione (Nintendo Switch) mostrai veloci e stravaganti minigiochi di Wario Ware in azione. Inoltre,sul Nintendo eShop è disponibile una demo gratuita del gioco perconsentire ai giocatori di sperimentare il folle mondo di microgiochidi Wario e dei suoi amici.





