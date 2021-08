Guida per gli spettatori dell'Hearthstone Masters Tour Silvermoon

Il quarto Masters Tour del 2021 inizia questo weekend! Oltre 400 giocatori invitati da più di 40 paesi si affronteranno per la possibilità di portare a casa una fetta del montepremi da 250.000 $. Unisciti a noi questo weekend e ottieni ricompense dell'Anno della Fenice mentre i tuoi giocatori preferiti si affrontano per il titolo di campione del Masters Tour Silvermoon, solo su YouTube!









Dettagli

Come funziona

Il Masters Tour Silvermoon verrà giocato con quattro mazzi in formato Conquista al meglio delle cinque con un'esclusione. I migliori 32 giocatori che non hanno ancora ricevuto inviti per il Masters Tour Stormwind ne riceveranno uno!

Giorno 1: quattro round in formato svizzero.

Giorno 2: quattro round in formato svizzero.

Giorno 3: playoff dei migliori 16 giocatori a eliminazione singola, da cui emergerà il nuovo campione del Masters Tour!

Se sei tra i giocatori qualificati, consulta

. I giocatori qualificati devono familiarizzare con le nostre

.

Potrai ottenere fino a due buste dell'Anno della Fenice guardando i Masters Tour Silvermoon! Guarda per due ore totali uno qualsiasi dei canali di YouTube qui sopra per ricevere una busta e due ore aggiuntive per riceverne una seconda. Il tempo d'osservazione è cumulativo nel corso del weekend, per cui anche se non potrai assistere per quattro ore consecutive, il tempo d'osservazione verrà comunque conteggiato per l'ottenimento delle ricompense.

Connetti gli account

Prima di poter ricevere una ricompensa, devi collegare i tuoi account YouTube e Blizzard Battle.net. Ecco come fare:

Connettiti al tuo account di YouTube o creane uno.

Vai su Condivisione account sotto "App collegate" nelle Impostazioni.

Seleziona "Collega" di fianco a Battle.net.

Segui i semplici passi per finire di collegare gli account.

Quando colleghi gli account, assicurati di essere attualmente connesso all'account Blizzard sul quale desideri ricevere le ricompense.

Resta aggiornato sugli ultimi contenuti e notizie degli eSport di Hearthstone sul

,

e

. Buona fortuna e buon divertimento. Ci vediamo nella Locanda di Lunargenta!

