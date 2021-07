Book of Ra Deluxe: perché questa slot ha così tanto successo?

Se dovessimo eleggere la slot machine online più famosa degli ultimi anni non avremmo dubbi, è sicuramente lei: gli appassionati sanno di quale parliamo, per chi non l’ha ancora scoperta, invece, eccola qui, Book of Ra Deluxe.

Il prodotto di punta di Novomatic ha infatti surclassato la concorrenza, non solo tra le slot a tema egizio che sono innumerevoli, ma in generale, conquistando gli appassionati di stili e strategie diverse tra loro.

Ma qual è il segreto di questo titolo così affascinante da aver stregato migliaia di appassionati di tutto il mondo? Se fossimo superstiziosi vi diremmo che forse c’entrano le misteriose piramidi che la popolano e l’affascinante simbologia egizia a cui è ispirata ma questo è solo uno degli ingredienti della sua popolarità.

Da una parte, infatti, la grafica di altissimo livello e l'ambientazione esotica e avventurosa la rendono senza ombra di dubbio molto attraente a livello narrativo.

A chiunque abbia giocato è evidente che si tratta di un gioco che sa coinvolgere anche il più glaciale dei giocatori e riportarlo indietro nelle sabbie del tempo, creando un’esperienza davvero immersiva tra i segreti dei faraoni e i coccodrilli del Nilo in cui vestiamo i panni dell’esploratore.

Sì tratta poi di una versione migliorata rispetto ai precedenti titoli della stessa serie, in cui abbiamo una grafica sempre più curata, una selezione di suoni coinvolgente e azzeccata e dulcis in fundo, un payout più alto.

Non basta però la sola capacità narrativa a renderla irresistibile: Book of Ra deluxe è una delle slot con i payout più alti, a fronte di una puntata minima di 20 centesimi e utilizza una meccanica di gioco classica e molto semplice, che difficilmente stanca anche i palati più esigenti.

Si tratta infatti di uno schema a 5 rulli e 3 linee, su cui si distribuiscono i 15 simboli a tema egizio, tra cui troviamo l’esploratore, il più ghiotto in termini di vincite, il libro di Ra, un sarcofago e i tradizionali scarabei tra simboli wild e uno scatter, da giocare con astuzia sulle 10 linee di pagamento.

Troviamo inoltre degli interessanti meccanismi di free spin che si attivano allineando 3 Book of Ra e ci regalano 10 giri gratis, impreziositi da un moltiplicatore X2.

Non finisce però qui: durante i giri gratuiti è infatti possibile attivare una modalità Rischio: come funziona?

Ritornano in gioco i simboli normali, rappresentati dalle carte da gioco, tra cui dobbiamo eleggere il nostro preferito tra rosso e nero: se nel sorteggio siamo fortunati possiamo raddoppiare la nostra vincita!

Si tratta quindi di un mix ben riuscito tra una storia forte e capace di rapire la nostra attenzione con una dinamica di gioco classica, accessibile a tutti ma che è ancora capace di sorprendere!

