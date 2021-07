ELECTRONIC ARTS E R&A CELEBRANO IL 150° OPEN IN EA SPORTS PGA TOUR

EA SPORTS PGA TOUR presenterà il "Golf's Original Championship" con alta fedeltà, celebrando la ricca storia di Open

I giocatori gareggeranno sul vecchio campo a St Andrews Links per poter vincere la Claret Jug e il titolo di "Campione di golf dell'anno"

Oggi Electronic Arts e The R&A hanno annunciato i loro piani per celebrare la 150a edizione dello storico campionato in EA SPORTS PGA TOUR. L'Open Championship, il campionato originale di golf giocato nella "Casa del golf", l'Old Course, sarà riprodotto in alta fedeltà attraverso il ritorno della leggendaria St Andrews Links in EA SPORTS PGA TOUR, celebrando importanti traguardi e onorando la lunga storia del campo nel videogioco, la cui uscita è prevista nella primavera del 2022.

Ispirata dalla ricca storia di Open e dallo storico 150esimo campionato, EA SPORTS guarda alla sua lunga storia di creazione di videogiochi di golf dal 1990 per ispirare l’esperienza di prossima generazione. Oltre a giocare all'Old Course a St Andrews Links, i giocatori di EA SPORTS PGA TOUR possono aspettarsi anche il ritorno degli elementi preferiti dai fan, come il metodo di swing a tre clic, che tornerà insieme alle meccaniche di swing analogiche, nuove di zecca; questo aspetto verrà approfondito nei prossimi mesi.

Radicato nella tradizione l’Open, che vanta oltre 160 anni di storia, ha incoronato il suo primo campione nel 1860, ed è conosciuto come il campionato originale del golf. Il Campionato celebra il suo passato con la consapevolezza di aver portato a questo passo; e comincia i prossimi 160 anni riunendo ancora una volta giocatori famosi, per dare loro la possibilità di vincere la Claret Jug e il titolo di "Campione di golf dell'anno".

L'Open sarà solo uno dei maggiori tornei che i giocatori sperimenteranno nella loro autenticità di nuova generazione tramite il motore Frostbite di EA, che si aggiunge alla ricca storia che EA SPORTS vanta nella creazione di videogiochi di golf di prima classe. Oltre all'aggiunta ultra realistica dell'Old Course a St Andrews Links, EA SPORTS PGA TOUR ricreerà anche la Royal and Ancient Clubhouse e lo Swilcan Bridge con una grafica di nuova generazione tramite il motore proprietario Frostbite.

EA SPORTS PGA TOUR è la sede esclusiva di tutti e quattro i principali campionati di golf: Masters Tournament, PGA Championship™, U.S. Open Championship e The Open. Oltre a giocare i campionati più importanti, gli appassionati di golf potranno anche vivere una carriera leggendaria mentre gareggiano autenticamente nel campionato THE PLAYERS e ai playoff della FedExCup, sperimentando al contempo l'atmosfera e le sedi uniche di ogni torneo.