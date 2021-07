Red Dead Online: il nuovo aggiornamento Blood Money è in arrivo il 13 luglio! Domani in uscita il primo trailer

Per prepararti al lancio del nuovo aggiornamento Red Dead Online: Blood Money, previsto per il 13 luglio, approfitta di bonus speciali in Red Dead Online per tutta la settimana, tra cui RDO$ e PE doppi in tutte le modalità Resa dei conti e in La terra delle opportunità.

2X RICOMPENSE

Vincendo in qualsiasi modalità Resa dei conti riceverai una ricompensa per il 30% di sconto su un miglioramento Carta abilità, mentre completando "Uccidili tutti, dal primo all'ultimo” di La terra delle opportunità avrai una ricompensa per una Mappa del tesoro gratis. I Distillatori di rango 100 o superiore che vincono una qualsiasi modalità Resa dei Conti riceveranno inoltre un’offerta di 3 Lingotti d’Oro per una qualsiasi decorazione per il Saloon del Distillatore.



I veterani di Red Dead Online che sono di rango 100 o superiore riceveranno un’offerta per il 50% di sconto su una selezione di armi, mentre chi modificherà un’arma questa settimana otterrà il 40% di sconto su una selezione di revolver e 200 munizioni Express per revolver. In più, tutti i requisiti di rango per armi e note sono sospesi dai ricettatori.

NUOVI DETTAGLI SU RED DEAD ONLINE: BLOOD MONEY IN ARRIVO DOMANI

Non perderti nuovi dettagli sull’aggiornamento in arrivo la prossima settimana, Red Dead Online: Blood Money; ne saprai di più qui, sul Newswire, il 7 luglio, e nello stesso giorno presenteremo anche il trailer ufficiale.

