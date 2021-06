PGA TOUR: EA E LA USGA CELEBRANO US OPEN

EA SPORTS PGA TOUR conterrà il campo da golf di Torrey Pines e sarà il primo videogioco a presentare il Country Club

Il campionato amatoriale degli Stati Uniti e altri eventi per principianti saranno presenti nella Modalità Carriera di EA SPORTS PGA TOUR





Oggi Electronic Arts e la United States Golf Association (USGA) hanno rivelato i progetti volti a rappresentare autenticamente l'esperienza dell'U.S. Open Championship in EA SPORTS PGA TOUR. L'U.S. Open è il campionato major americano più duro del golf; viene giocato sui più grandi campi d'America, tra cui Torrey Pines, ospite dell'U.S. Open Championship 2021 e The Country Club a Brookline, Mass., ospite degli U.S. Open 2022. Entrambi i campi saranno presenti in EA SPORTS PGA TOUR, con il Country Club di Brookline che farà la sua prima apparizione in assoluto in un videogioco quando il titolo uscirà, nella primavera del 2022.

L'U.S. Open Championship riunisce i migliori golfisti professionisti e dilettanti del mondo per mettere alla prova le loro abilità, gareggiando per il prestigio che definisce la carriera. Oltre agli U.S. Open, EA SPORTS PGA TOUR vedrà il ritorno degli eventi amatoriali, tra cui lo U.S. Amateur Championship, nella Modalità Carriera. Al fine di offrire, per la prima volta, una resa realistica di uno dei campi più leggendari d'America, EA SPORTS sta implementando una scansione aerea all'avanguardia pensata per immortalare il Country Club e la sua storia unica: si tratta infatti di uno dei cinque club membri fondatori dell'USGA, e il luogo in cui nel 1913 ha trionfato Francis Quimet, rendendo il golf uno sport mainstream.

"Siamo lieti di essere di nuovo in gioco con EA SPORTS", ha affermato Navin Singh, Chief Commercial Officer di USGA. "Con l'inclusione di così tanti siti che ospitano il campionato USGA, tra cui l'U.S. Amateur Championship, la Modalità Carriera consentirà davvero ai giocatori di accrescere le proprie abilità in modo autentico. Non vediamo l'ora che i giocatori sviluppino il loro stile di gioco in modo che sia all'altezza delle sfide che affronteranno all'host degli U.S. Open di quest'anno, Torrey Pines; e per la prima volta in assoluto, al sito ospitante del prossimo anno, il Country Club di Brookline, Mass. "

"Vincere l'U.S. Amateur Championship 2015 è stato un momento clou del mio inizio di carriera, che mi ha aiutato a portare avanti il mio gioco arrivando a vincere l'U.S. Open Championship 2020: è stato come se anni di duro lavoro si fossero realizzati”, ha affermato Bryson DeChambeau. "Sono un grande fan dei videogiochi, ed è molto emozionante il fatto che EA SPORTS ricrei non solo gli U.S Open ma anche eventi di golf amatoriale, soprattutto considerando quanto siano importanti per i golfisti che vogliono far crescere la propria carriera".

EA SPORTS PGA TOUR è la sede esclusiva di tutti e quattro i principali campionati di golf: Masters Tournament, PGA Championship, U.S. Open Championship e The Open Championship. Gli appassionati di golf possono anche vivere una carriera leggendaria mentre gareggiano autenticamente nel campionato THE PLAYERS, FedExCup Playoffs, sperimentando così l'atmosfera e le sedi uniche di ogni torneo. Ulteriori informazioni sul gioco saranno annunciate durante i grandi eventi di golf che si terranno questa estate.