ASUS ROG Falchion - la nuova tastiera gaming con formato 65%

La prima tastiera meccanica wireless con formato 65%

PUNTI CHIAVE

• Formato compatto al 65% ma senza rinunciare alle funzioni più utili: tasti freccia e di navigazione e pannello touch interattivo per un controllo totalmente personalizzabile

• Connettività doppia tramite RF da 2,4 GHz con latenza pressoché azzerata e al cavo USB

• Pensata per il gaming: switch Cherry MX RGB e funzionalità avanzate





ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato l’arrivo in Italia di ROG Falchion, la prima tastiera meccanica wireless ROG compatta con layout al 65%. ROG Falchion è stata progettata per il gaming ed è pensata per accontentare qualsiasi tipo di gamer, da quelli più esigenti fino agli appassionati che preferiscono uno stile minimal.

Nonostante il design ridotto, ROG Falchion presenta comunque i tasti freccia e di navigazione, oltre ad un pannello tattile interattivo. I tasti sono costruiti per durare e agli switch meccanici sono firmati Cherry MX RGB, al fine di assicurare pressioni precise e reattive. ROG Falchion è anche la prima tastiera wireless ROG con illuminazione Aura Sync. La connessione RF a 2,4 GHz è stata ottimizzata per garantire prestazioni di alto livello in gioco: assicura una frequenza di risposta di 1 ms senza impattare sull'autonomia della batteria (fino a 450 ore di durata con una singola carica). In alternativa alla connettività wireless, Falchion può essere collegata al pc anche via USB. Nella dotazione non manca nemmeno una cover a due vie che fornisce una protezione eccellente quando la tastiera non è in uso o la si trasporta.ROG Falchion ha già vinto i premi Good Design Award, Red Dot Design Awards 2021 e CES 2021 Innovation Awards Honorees.



Layout compatto ma senza compromessi

Illayout del 65% si incornicia in un design dai bordi sottili che rende ancora più compatta la tastiera: a conti fatti l'ingombro è pari a circa il 60% di una tastiera tradizionale.

ROG Falchion incorpora in modo perfetto i tasti freccia e di navigazione nel suo layout al 65% per offrire ai giocatori tutte le funzioni di una tastiera standard. Le misure testimoniano le dimensioni ridotte: solo 306 mm di lunghezza, quindi ha quasi le stesse dimensioni di una tastiera 60%, questo permette di occupare meno spazio sulla scrivania. Un innovativo pannello touch sul fianco sinistro consente di regolare in modo semplice e veloce il volume o di creare scorciatoie per cambiare app, effettuare “copia e incolla” oppure può essere programmato con funzioni personalizzate.

Connettività a doppia modalità

La connessione RF a 2,4 GHz vanta una latenza prossima allo zero, una frequenza di ripetizione di 1 ms efino a 450 ore di durata della batteria. Tre caratteristiche che sono sinonimo di stabilità e longevità, necessarie per i gamer che pretendono le migliori esperienze di gioco. ROG Falchion può essere utilizzata anche tramite USB.

Comfort premium e lunga durata

Il design dei tasti è stato ottimizzato con coperture a media altezza che, insieme a una minore altezza, permettono di ridurre l'oscillazione dei tasti, portando significativi vantaggi in termini di ergonomia per i gamer.

Gliswitch Cherry MX RGB restituiscono un feedback estremamente preciso e piacevole, mettendo i gamer e gli appassionati nelle condizioni ideali per affrontare lunghe sessioni di gioco.

I tasti assicurano una risposta lineare senza clic udibile, anche su lunghe sequenze di battute. La molla più morbida con azionamento rapido e preciso è garanzia di digitazione fluida. L'attuazione del tasto avviene con una pressione di 45 grammi, la distanza tra i tasti è di 2 mm per l'azionamento e di 4 mm in verticale verso il basso.

Cover in policarbonato

Lacopertura della tastiera in policarbonato trasparente offre una protezione eccellente quando si ripone la ROG Falchion o la si vuole portare in viaggio. La cover può anche essere posizionata sotto la tastiera mentre si utilizza allo scopo di conferire all'illuminazione RGB inferiore un aspetto ancora più sfumato e bello.

Anche ROG Falchion si controlla con il softwareArmoury Crate, l'interfaccia unica e intuitiva per tutti i prodotti ASUS ROG. Dall'applicazione si possono configurare gli effetti di luce Aura Sync, unificandoli con gli altri device ROG, mappare i tasti, le macro e il pannello touch interattivo, oltre a controllare le statistiche di utilizzo.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

ROG Falchion è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di169,90€ IVA inclusa.





Altre News per: asusfalchionnuovatastieragamingformato