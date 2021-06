Hades arriva in edizione fisica su PlayStation e Xbox

Il rogue-like vincitore di diversi premi come gioco dell'anno sta per sbarcare il 13 agosto su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X e Xbox One in un'edizione pacchettizzata che include bonus aggiuntivi.





Private Division e Supergiant Games hanno annunciato una collaborazione per pubblicare l'edizione fisica di Hades su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X eXbox One con data d'uscita 13 agosto 2021. Hades è un gioco di esplorazione di dungeon con elementi rogue-like in cui i giocatori sono chiamati a farsi strada combattendo attraverso l'infido Oltretomba dei miti greci fino a raggiungere la libertà. Hades è stato candidato a più di 50 premi come gioco dell'anno e vanta un impressionante punteggio medio di 93 su Metacritic e 94 su OpenCritic.

Presto sarà disponibile per la prima volta sulle console PlayStation e Xbox della nuova e della precedente generazione."Siamo dei grandissimi fan di Supergiant e di tutti i giochi che hanno creato, sono esattamente il tipo di sviluppatore indipendente dall'enorme talento di cui siamo alla ricerca qui alla Private Division", ha dichiarato Michael Worosz, Vicepresidente esecutivo e capo di Private Division. "Siamo entusiasti di poter offrire Hades in versione retail fisica in contemporanea all'uscita digitale sulle console. Hades si è già guadagnato il successo della critica. Siamo felici di dare l'opportunità ai possessori di PlayStation e Xbox di mettere le mani su una fantastica versione scatolata di quest'incredibile gioco."

La versione retail di Hades è perfetta per i collezionisti, dato che contiene dei bonus aggiuntivi come un codice per il download digitale della colonna sonora originale. La colonna sonora include due ore e mezza di musica creata dal premiato compositore Darren Korb, con la voce di Ashley Barrett. Inoltre le copie fisiche contengono un libretto con un compendio dei diversi personaggi di Hades. Le vivideimmagini sono realizzate da Jen Zee, art director alla Supergiant già vincitore del prestigioso premio BAFTA. Infine, le copie della prima produzione della versione fisica per PlayStation e Xbox saranno abbellite con speciali dettagli dall'effetto metallico lucido sulla copertina, perfette per chi cerca un pezzo da collezione che faccia bella figura sullo scaffale.

"Siamo rimasti travolti dalla risposta positiva che Hades ha ricevuto, non vediamo l'ora di presentare il gioco ai nostri fan su Xbox e PlayStation in tutto il mondo", ha dichiarato Amir Rao, direttore dello studio alla Supergiant Games. "La collaborazione con Private Division per realizzare la versione retail aiuteràHades a raggiungere un'utenza ancora più vasta. "La versione di Hades per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sfrutta le migliorie tecniche delle nuove console, che assicurano un'azione fluida con risoluzione 4K a 60fps.

Le versioni per Xbox One e PlayStation 4 del gioco adottano una risoluzione di 1080p a 60fps. Inoltre Hades include il controllo avanzato della vibrazione e dell'illuminazione del controller Dual Sense per PlayStation 5. Tutte le versioni PlayStation 4 di Hades, fisiche e digitali, includono l'aggiornamento gratuito alla versione digitale su PlayStation 5. Su Xbox Hades sfrutta lo Smart Delivery per consentire agli utenti di accedere a entrambe le versioni per Xbox One e Xbox Series X|S. Per avere ulteriori informazioni sullo Smart Delivery, visita l'indirizzo xbox.com/smart-delivery.

Altre News per: hadesarrivaedizionefisicaplaystationxbox