POCO Official Partner di League of Legends PG Nationals 2021

POCO,in occasione del PG Nationals Summer Split 2021, entra in campo e sostiene iLeague of Legends PG Nationals in qualità di “Official Partner”.

Diventare partner di questo importante appuntamento è un modo per sostenere gli eSports e i Pro Player, ma anche e soprattutto per costruire un legame forte tra la community di POCO, quelle legate al gaming.

“Gli eSports sono ormai un fenomeno inclusivo, tanto quanto lo è POCO. Abbiamo scelto di supportare League of Legends PG Nationals in qualità di partner ufficiale perché il gaming e gli eSports devono essere casa nostra. Vogliamo posizionare POCO come brand di riferimento per tutti gli appassionati di eSports visto che i nostri smartphone, tra cui l’ultimo POCO M3 Pro 5G, sono prodotti pensati e creati per il pubblico che segue eventi imperdibili come questo.” - ha spiegato Andrea Crociani, Brand Manager Italia di POCO.

La competizione avra` inizio ufficialmente domani e sara` trasmessa in streaming sul canale Twitch ufficiale di PG Esports. I turni successivi si svolgeranno ogni mercoledi` e giovedi`, fino alle tanto attese finali, previste per il 7 di agosto.

