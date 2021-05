MY HERO ONE’S JUSTICE 2! Arriva il Season Pass 2

Lotta da oggi nei panni di Gentle & La Brava in MY HERO ONE’S JUSTICE 2

L’iconico duoGentle & La Brava fa il suo grande debutto oggi in MY HERO ONE’S JUSTICE 2: i famosi partner saranno giocabili come un unico personaggio!

È disponibile per l’acquisto anche un nuovo Costume Pack: il Celebration Wear Set. Siamo anche felici di confermare che un nuovo Season Pass arriverà! Seguici per avere maggiori informazioni sui contenuti del Season Pass 2 nel corso di questa estate.

Gentle & La Brava sono il quinto personaggio DLC di MY HERO ONE’S JUSTICE 2. Ogni personaggio è disponibile come parte del Season Pass o può essere acquistato individualmente.

Altre News per: heroone’sjusticearrivaseasonpass