Hunt Showdown: nuova mappa e Evento Live in arrivo

Dopo l’evento ‘As The Crow Flies” di Hunt: Showdown, che ha battuto tutti i record di utenti connessi contemporaneamente, Crytek annuncia oggi che tanti nuovi contenuti andranno ad arricchire il gioco molto presto. Una nuova mappa sarà inclusa in un aggiornamento futuro, altamente richiesta dalla community, insieme ad un nuovo evento live che permetterà ai giocatori di sbloccare nuove ricompense.



Per dare un’occhiata fugace alla nuova mappa e alle varie novità, ecco il Trailer Dark Sight, che include alcune Easter Eggs individuabili solo dagli occhi più attenti.

Questo nuovo corposo contenuto è parte di un programma continuo di aggiornamenti del gioco, compresi gli aggiornamenti per migliorare le prestazioni e la stabilità, oltre ai miglioramenti del matchmaking per offrire partite più equilibrate sia per i nuovi arrivati che per i giocatori esperti. Hunt: Showdown è stato regolarmente aggiornato fin dal lancio, e il gioco ora dispone di 30 cacciatori leggendari, oltre 90 armi leggendarie, oltre 35 strumenti e materiali di consumo e oltre 80 pistole. L'evento live "As The Crow Flies" ha visto l'arrivo di un nuovo boss, Scrapbeak, nel bayou, oltre al regolare rilascio di DLC al servizio della crescente community del gioco, che ha recentemente superato la soglia dei 100.000 membri solo su Discord.



"La risposta al nostro evento live "As The Crow Flies" è stata fenomenale", ha detto Fatih Özbayram, Senior Producer di Hunt: Showdown. "Sulla base di quel successo, siamo entusiasti di annunciare che un nuovo evento live arriverà presto nel gioco, oltre a una nuova mappa che presenterà ai cacciatori nuove sfide e nemici. Oltre a creare nuovi contenuti, cerchiamo sempre di migliorare ogni aspetto del gioco per servire la nostra community, che continua a crescere con ogni aggiornamento. Non c'è mai stato un momento migliore per giocare a Hunt".



Hunt: Showdown è disponibile per PC, PlayStation 4, e Xbox One. I giocatori possono trovare maggiori informazioni a proposito del gioco su www.huntshowdown.com.

