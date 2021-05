GWENT Price of Power: rivelato il nuovo set di espansione

CD PROJEKT RED annuncia l'imminente uscita di Price of Power, il primo set di espansione per GWENT: The Witcher Card Game. La prima parte del set, "C'era una pira", arriverà su PC, Mac Apple M1, iOS e Android l'8 giugno 2021.





Price of Power è un set composto da tre espansioni relative alla storia per GWENT con il tema principale della magia e il modo in cui le diverse fazioni cercano, combattono o sfruttano il suo potere. La prima espansione del set Price of Power - C’era una pira - introdurrà 26 nuove carte: 4 carte di diverse rarità per fazione e 2 neutrali. Nuove abilità e meccaniche di gioco si faranno strada nel gioco, portando nuove e potenti sinergie da sfruttare in battaglia. C’era una pira uscirà l'8 giugno 2021 su tutte le piattaforme supportate.



In previsione dell'arrivo della prima espansione, i giocatori possono approfittare di un'offerta a tempo limitato. Il Pass espansione garantisce l'accesso a tutte le carte premium di Price of Power, con una selezione di carte che diventa disponibile con il rilascio di ciascuna delle tre espansioni del set. Nell'offerta è inclusa anche la moneta Pira animata, disponibile per l'uso immediatamente dopo l'acquisto del pass espansione. I dettagli dell'offerta sono disponibili nel negozio di gioco su GWENT e sul sito ufficiale di Price of Power.



GWENT: The Witcher Card Game è disponibile gratuitamente su PC tramite GOG.COM e Steam, oltre che su Android e iOS. Per maggiori informazioni su GWENT, recati su playgwent.com.





Altre News per: gwentpricepowerrivelatonuovoespansione