GeForce NOW si immerge negli abissi di 'Phantom Abyss,' e altri 17 titoli

L’appuntamento di questa settimana con #GFN arriva portando con sé tantissimi nuovi giochi: ben cinque titoli per PC che saranno lanciati questa settimana si uniscono alla libreria di GeForce NOW insieme ad altri 12 entusiasmanti titoli in arrivo sul servizio.

Tra questi nuovi giochi vi è Saints Row: The Third Remastered, che verrà lanciato suSteam in settimana. I giocatori potranno godersi anche la versione di Epic Games Store su GeForce NOW.

La grande notizia della settimana, tuttavia, è l'annuncio diPhantom Abyss, un nuovo gioco di Devolver Digital e Team WIBY che sarà lanciato su PC quest'estate, e sarà disponibile aiGeForce NOW per lo streaming istantaneo.

Devolver e Team WIBY hanno brillanti idee su dungeon-delving, e le stanno per condividere con i membri di GeForce NOW!

"Il nostro Phantom Abyss si sposa perfettamente con GeForce NOW",afferma Josh Sanderson, lead programmer del Team WIBY. "Non vediamo l'ora che i giocatori esplorino ogni dungeon, e che gli animi più avventurieri possano giocare in streaming dal cloud anche se il loro PC non è tra i migliori".

Di seguito la lista completa dei giochi in arrivo su GeForce NOW:

Altre News per: geforceimmergenegliabissiphantomabyssaltri