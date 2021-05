Overwatch: Anniversario 2021 disponibile

Buon anniversario, Overwatch!



Per celebrare i cinque anni scorsi passati insieme, nell'evento Anniversario di quest'anno ci saranno tutte le modalità di gioco che tanto abbiamo amato nel corso degli anni con una rotazione giornaliera. Dai due calci al pallone con Lúcioball, poi passa la giornata seguente a scatenare l'inverno nella Rissa Magico Inverno!

Le risse di Magico Inverno, Halloween da Brividi, Giochi Estivi, Archivi e Capodanno Lunare faranno ritorno durante l'evento Anniversario in giorni specifichi e si potranno sbloccare tutti gli oggetti cosmetici stagionali. Non dimenticare di effettuare l'accesso dal 18 maggio all'8 giugno per festeggiare ogni giorno con noi su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch!

OFFERTA DELL'ANNIVERSARIO PER PC

Festeggia il quinto anniversario di Overwatch con nuovi amici: Overwatch sarà scontato fino al 50% dal 18 al 28 maggio su Battle.net!

NUOVI MODI PER OTTENERE RICOMPENSE

Quest'anno, abbiamo introdotto un nuovo modo di ottenere ricompense per l'Anniversario.

Gioca 9/18/27 partite rapide, Arcade o competitive per ottenere ricompense

Le vittorie forniscono punti doppi

NUOVI OGGETTI COSMETICI

Modelli leggendari:

Sombra Gatta Nera



Baptiste Funky



Junkrat Junkfood



Moira Venere



Doomfist Gladiatore

Modelli epici:

Settimana 1: Ana Cybermedico



Settimana 2: Echo Uccello del Paradiso



Settimana 3: Wrecking Ball Palla 8

