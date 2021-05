AVerMedia lancia Live Streamer NEXUS e MIC 330

Fornire agli autori gli strumenti non solo per farsi sentire meglio, ma anche per avere un maggiore controllo del loro viaggio creativo. Sotto questi aspetti Live Streamer NEXUS e il Live Streamer MIC 330 sono a dir poco rivoluzionari.

AVerMedia Technologies, Inc., leader nell'audio e video digitale, ha annunciato oggi di aver lanciato Live Streamer NEXUS e Live Streamer MIC 330, le ultime aggiunte all'ecosistema di AVerMedia. Un mixer audio rivoluzionario / Control Center per la creazione di contenuti dal vivo su YouTube, TikTok o qualsiasi piattaforma di streaming e un microfono dinamico pronto per aiutare gli streamer a far sentire la loro voce.

Il Live Streamer NEXUS è un mixer audio a 6 tracce, 3 sono ingressi fisici (ottico, line in e XLR), 3 sono tracce virtuali che possono essere instradate sul PC in streaming. L'amplificatore e il processore audio integrati consentono agli editor di modificare il loro ingresso del microfono XLR per farsi sentire al meglio, mentre con Dual Mix saranno in grado di controllare 2 mix audio indipendenti, uno ascoltato nel loro streaming, uno nelle loro cuffie.

Il Control Center NEXUS è costituito da un touch screen IPS da 5 pollici e 4 pulsanti funzione dedicati. Insieme alla sua app NEXUS, i creatori possono personalizzare completamente il pannello di controllo per avere il pieno controllo dei loro live streaming. Cambiamenti di scena, lancio di contenuti multimediali, controllo della musica o visualizzazione del conteggio degli spettatori, livelli del volume e persino la lettura della chat dal vivo, il NEXUS offre un livello di controllo completamente nuovo a tutti i creativi.

L'app NEXUS ha integrato software di streaming e piattaforme popolari come OBS, Stream la bsOBS, RE Central, YouTube, twitch e Spotify prevedendo anche molte integrazioni future e nuove funzioni in arrivo, tramite aggiornamenti software gratuiti. L'audio è il Re, specialmente per i creatori di contenuti durante le loro sessioni dal vivo. Il Live Streamer MIC 330, un microfono XLR dinamico, viene proposto per aiutare gli editor a farsi sentire al meglio delle loro possibilità con il minimo sforzo, in modo che possano concentrarsi sulla creazione.

Il suo filtro anti-pop integrato aggiunge un ulteriore livello di protezione per aiutare i creatori a filtrare quei suoni troppo forti e mantenere costante il confort d’ascolto dello spettatore. Nell'infinita ricerca di AVerMedia per fornire ai creatori di contenuti gli strumenti di cui hanno bisogno per elevare i loro contenuti e creare con coraggio, AVerMedia ha sviluppato il primo mixer audio / Control Center del suo genere per consentire ai creatori di prendere veramente il controllo della loro creazione di contenuti dal vivo e un microfono XLR dinamico di qualità broadcast, due elementi chiave per rendere lo studio e l'ecosistema AVerMedia un'esperienza più completa e soddisfare al meglio le esigenze creative degli editor.





