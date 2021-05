I nuovi Kone Pro sono finalmente disponibili

Oltre 14 anni di sviluppo, i nuovi iconici gaming mouse di ROCCAT daranno ai gamer PC la più aggiornata tecnologia, inclusi gli Switch Titan Optical, la Rotella Titan Pro e tanto altro





ROCCAT , brand di Turtle Beach (Nasdaq: HEAR), annuncia oggi che i nuovi mouse Kone Pro e Kone Pro Air sono disponibili presso i rivenditori autorizzati e su www.roccat.com. Sin dal suo debutto nel 2007, i mouse Kone hanno rappresentato l’apice del design e delle prestazioni di ROCCAT dando ai PC gamer di tutto il mondo un vantaggio competitivo importante. I nuovi mouse Kone Pro combinano l’incredibile tecnologia Titan Optical Switch di ROCCAT – che registra i click fino a 100 volte più velocemente di un mouse standard – con l’inconfondibile sensazione dell’amatissimo design del Kone. ROCCAT ha investito più di dieci anni nella ricerca sulle dimensioni delle mani, sul grip, sull’ergonomia e su tanto altro per rendere i nuovi Kone Pro il meglio che una mano di un gamer può chiedere. La serie di mouse Kone Pro è disponibile in Arctic White e in Ash Black. Il Kone Pro cablato è disponibile al prezzo consigliato di 79,99 €, mentre il Kone Pro Air wireless è disponibile al prezzo consigliato di 129.,99 €.



“I mouse Kone Pro sono diventati il nostro prodotto più preordinato di sempre, da quando ROCCAT ha esordito con il Kone originale alla Gamescom del 2007", ha detto René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per le periferiche PC di Turtle Beach. "Nel corso degli anni abbiamo continuato a investire nel Kone e abbiamo continuato a perfezionarne e migliorarne incessantemente l'iconico design. È per questo che ho fondato ROCCAT, ed è per questo che la serie di mouse Kone Pro sarà il nostro principale prodotto per i gamer PC.”



La forma raffinata del nuovo design del Kone Pro di ROCCAT raggiunge il perfetto equilibrio tra le caratteristiche preferite dai fan del Kone AIMO e le prestazioni spettacolari del Kone Pure. I mouse Kone Pro vantano la tecnologia Titan Optical Switch di ROCCAT per una sensazione di clic di alta qualità, un tasso di risposta fino a 100 volte più veloce dei classici switch meccanici e una lunga durata. I mouse Kone Pro dispongono anche dell'acclamata Titan Wheel Pro di ROCCAT - una nuova rotella in alluminio con uno scroll soddisfacente e un clic preciso, che fornisce ai giocatori una velocità ineguagliabile e sensazioni premium. I pattini trattati termicamente in puro PTFE assicurano un movimento fluido e un attrito minimo. Sia il Kone Pro che il Kone Pro Air dispongono del nuovo guscio ROCCAT, per un mouse da gaming precisissimo e ultraleggero grazie alla sua struttura a nido d'ape.



Con un peso di 66 e 75 grammi rispettivamente, il Kone Pro e Kone Pro Air sono tra i mouse gaming più leggeri sul mercato. La serie Kone Pro utilizza il sensore ottico Owl-Eye 19K dpi di ROCCAT, cosa che li pone al top delle classifiche per precisione e pulizia nel movimento. Il sensore ad alte prestazioni consente di traduzione con incredibile precisione ogni movimento all'interno del gioco. Il Kone Pro viene venduto con il cavo PhantomFlex per una sensazione di movimento senza restrizioni. Fornendo un livello ancora maggiore di libertà, il Kone Pro Air è completamente wireless, con una doppia connettività possibile tramite Bluetooth e trasmettitore wireless. La funzione di ricarica rapida di Kone Pro Air fornisce cinque ore di gioco con soli 10 minuti di carica, mentre con Stellar Wireless offre oltre 100 ore di gioco continuo per ogni singola carica completa.



Entrambi i modelli dispongono dell’illuminazione AIMO RGB di ROCCAT, sincronizzabile con ogni altro prodotto fornito della stessa tecnologia per poter programmare un pattern di illuminazione multi-device, capace di raggiungere i 16,8 milioni di colori.



