VALORANT si aggiorna e introduce tante novità

Caratteristiche principali di Replicazione

“Stesse regole della modalità non competitiva, con la differenza che tutti i giocatori della stessa squadra hanno lo stesso agente. Crediti fissi per round, vince la squadra che si aggiudica per prima 5 round.”



L'obiettivo di questa modalità è quello di rimpinguare la nostra offerta di modalità più leggere. Speriamo anche di offrire un gameplay più nuovo ed esclusivo. Vogliamo portare una profondità strategica anche ai giocatori meno assidui, permettendo loro di godersi questa modalità strampalata in una coda in singolo.



Regole nel dettaglio: Regole delle non competitive al meglio dei 9 round con durata modificata Round da 80 secondi Un round di pistola da 45 secondi, seguito da round da 30 secondi

Tutti i giocatori della stessa squadra hanno lo stesso agente I giocatori voteranno quale agente utilizzare in una versione modificata della schermata di selezione; l'agente con più voti sarà quello scelto

Le abilità (tranne l'Ultima) vengono ripristinate a ogni round I giocatori ottengono +1 punti Ultima all'inizio di ogni round (tranne nei supplementari)

I giocatori hanno una quantità fissa di crediti in ogni round a prescindere da vittorie e sconfitte Crediti per round: 900 2400 3900 6000 Armi e scudi vengono ripristinati a ogni round

Se si viene accecati due volte nel giro di 4 secondi si ottiene ANTI-ACCECAMENTO ANTI-ACCECAMENTO: non si può essere accecati Durata: 5 secondi



Stessi PE delle non competitive.



Questa modalità sarà disponibile dalla patch 2.09.



Non è collegata a un evento, ma “sostituirà” temporaneamente Corsa alle armi. Vorremmo mantenerla attiva per 4 settimane (da confermare), dopo le quali passeremo a una “strategia di modalità a rotazione” (anch'essa da confermare) che consiste nel rimuovere una modalità esistente per introdurne un'altra. Prossimamente vi daremo altre informazioni in merito.