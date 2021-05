PlayStation Store ha reso disponibile a tutti nuovo gioco PS4 gratis.

Si tratta di Valkyria Revolution, uno spin-off di Valkyria Chronicles, prodotta da SEGA. Valkyria Revolution è un gioco di ruolo action con elementi strategici. Per poterlo riscattare andate sul PlayStation Store e aggiungerlo alla vostra raccolta per farlo vostro per sempre.

Fate presto perchè è chiaro fino a quando rimarrà disponibile gratuitamente.

Altre News per: playstationstorenuovogiocogratis