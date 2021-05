L'ultimo messaggio pubblicato su Twitter dai 2WEI, duo musicale che ne ha curato la musica, lascia intendere che il trailer di Battlefield 6 arriverà questa settimana.

Il trailer di Battlefield 6 è stato rinviato perchè a quanto pare include delle scene di un razzo che esplode. Quindi hanno pensato di rimandarlo per via della questione del razzo cinese che in questi giorni ha riempito social, tg ecc.

Ecco il messaggio dei 2WEI:

Altre News per: battlefieldtrailerarriveràquestasettimana