Red Dead Online: bonus Animali Leggendari

In più, bonus nelle missioni Free Roam in Red Dead Online questa settimana





Cacciare gli animali e scuoiarli non è affatto semplice. Questa settimana, uccidi e scuoia un animale leggendario qualsiasi in Free Roam o in una missione di avvistamento per avere 100 munizioni Nitro Express per il fucile per elefanti a canna rigata, un Tonico ingrassante e un Tonico dimagrante in cambio dei tuoi sforzi.

Porta carcasse e pelli al negozio di Gus: riceverai 2 ricompense per il Viaggio rapido e una piuma di egretta garzetta nivea semplicemente presentandoti da Gus. Già che ci sei, realizza un amuleto o un soprabito per avere il 40% di sconto su un articolo a scelta per Naturalisti Affermati o Provetti.

Gli amanti degli animali, cacciatori e Naturalisti di ogni tipo che giocheranno a Red Dead Online questa settimana riceveranno una ricompensa per 1.000 PE da Naturalista e 5 Rivitalizzanti per animali.

Se ami la natura più selvaggia, approfittane: Harriet Davenport ha scontato di 5 Lingotti d’Oro il Set per campionatura per Naturalisti per i prossimi sette giorni.

L’avventura nella frontiera ha mille forme diverse: a volte ti si presenta dietro a un volto familiare, a volte ti insegue per via della tua reputazione. Cerca le icone arancioni sulla mappa e intraprendi una missione Free Roam per avere RDO$ doppi.

Puoi fare affari in tanti modi con i mercanti e nei negozi della frontiera. I prezzi degli articoli nei negozi e dei servizi sono soggetti a variazioni di mercato, dopotutto... Per esempio, nelle stalle di tutti gli Stati i cavalli andalusi e Paint horse americani sono scontati del 40%, mentre sottoselle, corni e coperte da campo sono a metà prezzo.

Proteggiti dalla furia degli elementi e dagli imprevisti con quest’offerta nel catalogo Wheeler, Rawson & Co.: 30% di sconto su tutti i fucili a canna rigata per tutta la settimana.









https://www.rockstargames.com/it/newswire/article/ak1ak1a7k71891/bonuses-for-hunting-legendary-animals-this-week

