Nessun limite : il nuovo singolo de Gli AnimAttori & Luana Montone feat. Kristine VonTroi

Finalmente disponibile il video ufficiale su Youtube e su tutte le piattaforme streaming “Nessun limite”, il nuovo singolo de Gli AnimAttori & Luana Montone feat. Kristine VonTrois.

I limiti sono spesso soltanto delle illusioni. Sono, come le grandi storie d'amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. ... Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti. ... Nessun limite.

”Nessun limite” è un brano influenzato da diversi generi musicali, va dal pop al reggaeton. Il testo ruota attorno al sentimento che si prova quando inizia una storia d’amore, ed è la continua di Se mi cercherai dove lui rincorre questa ragazza, e con Nessun limite finalmente si incontrano iniziando la loro storia d’amore.

Il brano Nessun limite l’ha visto protagonista a Casa Sanremo 2021.

Gli AnimAttori fondato da Michele Penisola (gravinese) e Edoardo Schiaffi (romano), nascono nel 2016 come duo comico dall'esperienza maturata nei villaggi turistici nazionali e internazionali,teatro,cinema e mondo dello spettacolo. Nell’estate 2020 fanno il loro debutto nel mondo musicale avendo un enorme successo con il brano Se mi cercherai.

Luana Montone nasce a Gioia del Colle (Bari). È una performer, da sempre innamorata del canto e della recitazione e dell'arte in generale. Infatti ha all’attivo tanto studio accademico, vari contest ed esibizioni canore live. Ha preso parte a molte rappresentazioni teatrali e di musical con compagnie e accademie locali, per poi passare all’esperienza televisiva della sit com “Benvenuti al centro”, spot pubblicitari e piccoli cortometraggi.

