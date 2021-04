Tales of ARISE arriva a settembre 2021! Scopri i nuovi trailer!

Tales of ARISE sarà disponibile il 10 settembre 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S and PC. Il gioco segna un nuovo capitolo nel brand di Tales of – una serie con più di 25 anni alle spalle – e rappresenta l’evoluzione della saga JRPG. I giocatori che acquisteranno il gioco per PlayStation 4 saranno in grado di fare l’upgrade gratuito a PlayStation 5. Per i giocatori Xbox, Tales of Arise avrà un Cross-generation Double Pack che contiene sia la versione Xbox One sia quella Series X|S*.

I giocatori saranno immersi nella storia di un mondo composto da Rena, la stella che ha governato il pianeta Dahna con mano di ferro per i precedenti 300 anni. Gli abitanti di Rena hanno svuotato Dahna delle sue risorse naturali, schiavizzando gran parte della popolazione per raggiungere questo scopo. Questa storia, che segue la battaglia per liberare Dahna da suo destino, sarà vissuta attraverso gli occhi di Alphen, un abitante del pianeta col volto coperto da una maschera di ferro, che lotta per liberare il suo popolo, e Shionne, una ragazza di Rena, in fuga dai suoi compatrioti. Nel corso del viaggio, saranno raggiunti da diversi personaggi, come Rinwell e Law, che li aiuteranno nella loro lotta per la libertà.

Tales of ARISE conserva il DNA della serie, ma alza ancora di più l’asticella usando l’”Atmospheric Shader” sviluppato dai BANDAI NAMCO Studios che aggiunge un tocco nuovo alla grafica, rendendola come se fosse disegnata a mano. Questo aumenterà la sensazione di immersione dei giocatori e rappresenterà al meglio il vivido nuovo mondo nel quale dovranno esplorare numerosi ambientazioni e aree. Anche il combattimento è stato evoluto aggiungendo più effetti diretti e attacchi per garantire maggiore spettacolarità e un feedback più diretto e basato sulle azioni del giocatore.

Tales of ARISE è disponibile per la prenotazione delle versioni fisiche e digitali su tutte le piattaforme. Chi lo prenoterà riceverà un nuovo costume per Alphen e Shionne, insieme con nuovi accessori e ricette per cucinare e ingredienti.

Sulle piattaforme digitali saranno disponibili unaDeluxe e una Ultimate Edition. La Deluxe avrà i seguenti oggetti:

Pacchetto Oggetti Premium che contiene oro, strumenti per cucinare e potenziamenti

Pacchetto Costumi Premium che include 8 outfit interi e 6 accessori

Pacchetto Viaggio Premium che permette migliori capacità di cucinare e abilità di crafting e sconti nei negozi

LaUltimate Edition avrà i contenuti della Deluxe e nuovi costumi per i personaggi, inclusi speciali outfit creati in collaborazione con altri giochi di BANDAI NAMCO Entertainment. Maggiori informazioni su questa edizione possono essere trovate sulloStore di BANDAI NAMCO Entertainment Europe

UnaCollector Edition fisica sarà disponibile e includerà gli stessi contenuti dellaUltimate Edition, insieme con una figurine esclusiva, una Steelbook, unArtbook e la colonna sonora del gioco. Questa edizione può essere acquistata presso i retailer (che aderiscono all’iniziativa) eQUI.

Una specialeHootle Edition sarà disponibile esclusivamente e in quantità limitate sullo store diBANDAI NAMCO Entertainment Europe. Questa edizione includerà, oltre al gioco base, una Metal case, un Artbook, la colonna sonora, un peluche di 15cm di Hootle, insieme con 4 accessori, un DLC di Hootle per il gioco, adesivi e 3 stampe artistiche.

“Vogliamo cheTales of ARISE rappresenti una nuova pietra miliare per il franchise”, ha dichiaratoYusuke Tomizawa, Producer on Tales of ARISE, BANDAI NAMCO Entertainment Inc. “Questo gioco ha una nuova direzione artistica, che spreme l’Unreal Engine, e il nostro recentemente sviluppato “Atmospheric Shader” per spingere ancora di più la qualità grafica e far sentire i giocatori come se si trovassero in un quadro. La trama è più matura e colpisce tematiche più essenziali rispetto ai capitoli precedenti e che speriamo che i giocatori possano apprezzare nel loro viaggio con Alphen e Shionne. Non vediamo davvero l’ora che possiate giocarlo quest’anno!”

*I giocatori che comprano la versione fisica per PlayStation 4 NON potranno fare l’upgrade nel caso avessero l’hardware PlayStation 5 Digital Edition.

