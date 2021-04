GTA Online: ricompense triple incarichi casinò e sui diamanti nel caveau

In più, maglietta gratis per chi partecipa a gare per ruote scoperte, ricompense doppie nelle gare stunt e altro

Per arricchirti nel casinò, puoi scambiare il tuo denaro sonante con delle fiches e tentare la fortuna... o puoi aiutare Agatha Baker a completare gli incarichi del casinò e fare delle commissioni scorrazzando per Los Santos per il suo staff: sconfiggi dei mercenari, fai da autista a dei VIP e renditi utile. La signorina Baker ricompenserà le tue fatiche fornendoti compensi tripli in denaro e RP in tutti gli incarichi del casinò fino al 28 aprile.

Se preferisci sporcarti le mani, sappi che si mormora che questa settimana nel Diamond verrà consegnato un carico di diamanti. Per scoprire se è vero, l’unico modo è provare a svaligiare il caveau...

GTA$ e RP doppi nelle gare stunt

In una gara stunt a volte il tuo peggior nemico non è un avversario, ma la forza di gravità! Che tu sconfigga le leggi della fisica o un rivale o ti ritrovi spiaccicato tra le lamiere dopo un giro della morte, sappi che riceverai GTA$ e RP doppi in tutte le gare stunt create da Rockstar fino al 28 aprile.

Maglietta Sponsor Ruote scoperte gratis per chi partecipa a gare per ruote scoperte

Trasformati in una pubblicità vivente! Partecipa a una gara per ruote scoperte questa settimana per ricevere direttamente nel tuo guardaroba la maglietta Sponsor Ruote scoperte la prossima settimana.

Primo premio della settimana: Annis RE-7B

Che tu stia rimpolpando o sbancando gli incassi del Casinò e Resort Diamond (o che tu sia al bar), fare un giro alla ruota fortunata non ha nessuna controindicazione: puoi vincere GTA$, RP, abbigliamento, premi misteriosi e altro senza sostenere nessun costo. Il primo premio della settimana è l’Annis RE-7B, un prototipo da corsa giapponese con specifiche concepite per essere al top di qualsiasi gamma.

Prenditi cura della tua casa: -50% sulle decorazioni per l’attico di lusso nel negozio del casinò

I tuoi ospiti continuano a dirti che la tua nuova casa è un po’ spoglia? Invita qualcun altro e dai un po’ di smalto ai tuoi interni. Per tua fortuna, le decorazioni per l’attico di lusso sono a metà prezzo nel negozio del casinò, quindi potrai appendere alle pareti un sacco di nuovi quadri, magari persino dei capolavori di artisti come Urbanski, Dimi, Gaspar Losa e altri ancora.

SCONTI

Non lasciarti tormentare dall’invidia! Grazie agli sconti di questa settimana, potrai tentare una scalata verso il successo. Approfitta del -40% sull’attico principale in cima al Diamond e su tutte le sue personalizzazioni e aggiunte o degli sconti su una serie di veicoli che ti trasformeranno in un’icona di stile.

