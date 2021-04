The Great Ace Attorney Chronicles è in uscita per la prima volta in Nord America ed Europa a luglio. Annunciato oggi in un video messaggio di Shu Takumi, Direttore della serie Ace Attorney , la collezione racconta la storia di un antenato di Phoenix Wright, il protagonista dell'iconica serie di avventure in tribunale di Ace Attorney . In The Great Ace Attorney Chronicles , i giocatori assumono il ruolo di un avvocato difensore per rintracciare le prove, discutere in tribunale e garantire una sentenza giusta.

Con voci in inglese The Great Ace Attorney Chronicles include The Great Ace Attorney: Adventures e The Great Ace Attorney 2: Resolve , entrambi precedentemente disponibili solo in Giappone. La collezione sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation4 e Steam. Un bundle digitale con The Great Ace Attorney Chronicles e Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam.

The Great Ace Attorney Chronicles presenta entusiasmanti contenuti bonus tra cui otto mini-episodi aggiuntivi e tre costumi alternativi che erano stati precedentemente rilasciati come contenuti DLC in Giappone.

THE GREAT ACE ATTORNEY CHRONICLES ARRIVA IN OCCIDENTE IL 27 LUGLIO

