BIG (festival brasiliano gioco indipendente) al via l'evento 2021

Dal 4 all'8 maggio, i partecipanti possono godere di presentazioni di funzionalità di giganti come Nintendo, Xbox Game Studios e molti altri

L'Independent Games (BIG) Festival brasiliano

, il più grande festival di giochi indipendenti in America Latina, è lieto di annunciare alcune delle incredibili compagnie presenti all'evento di quest'anno. Oggi, il festival ha rivelato la guida completa del programma con i dettagli su tutti i partecipanti come Nintendo, Amazon , Google, HTC, Xbox Game Studios, Bioware e molti altri.



L'industria brasiliana dei giochi sta crescendo a un ritmo vertiginoso e sta diventando un punto di riferimento per sviluppatori ed editori che cercano di espandersi nel settore. Il Brasile ha circa 81,2 milioni di persone che giocano, generando entrate fino a $ 1,6 miliardi di dollari. Non sorprende quindi che le grandi aziende si stiano affollando per l'evento più grande e di maggior successo del suo genere: il BIG Festival. L'anno scorso, i giganti del segmento, come Nintendo, Microsoft, Sony, Ubisoft, Electronic Arts, Valve Software ed Epic Games, hanno usato BIG come un'opportunità per vedere da vicino l'industria dei videogiochi brasiliana.



Al festival di quest'anno, aziende affermate come Bioware e Ubisoft condivideranno le loro conoscenze e competenze su come portare un titolo indie al livello successivo. Presenti anche Xbox Game Studios, Warner DC, Capcom, SEGA, Snapchat, Dreamhack.



"BIG Festival è sempre stato un ottimo posto per far luce sul settore in rapida crescita dello sviluppo di giochi brasiliano", ha detto Gustavo Steinberg, direttore del BIG Festival, "e quest'anno non solo abbiamo un numero incredibile di giochi fantastici da mostrare, ma presenteranno alcune delle più rinomate società di tecnologia e giochi al mondo, a ulteriore dimostrazione del motivo per cui il Brasile sta diventando un punto di riferimento per il settore ".



"Nonostante le complicazioni dovute alla pandemia, l'evento digitale dello scorso anno è stato un enorme successo", ha affermato Eliana Russi, Executive Manager di Brazil Games. "Quest'anno, stiamo portando le cose al livello successivo con alcune delle più grandi aziende del mondo, mostrando l'incredibile crescita e l'entusiasmante futuro dell'industria dei giochi brasiliana".



"Con il supporto del programma Brasile Games Export, una partnership tra la Brazilian Game Companies Association, ABRAGAMES e l'Agenzia brasiliana per la promozione del commercio e degli investimenti ( Apex-Brasil ), BIG Festival continuerà a funzionare come un hub di business fondamentale per i professionisti dei videogiochi in tutto il mondo. il mondo attraverso le sue conferenze, eventi di networking e incontri digitali faccia a faccia ".





Le presentazioni inizieranno martedì 4 maggio 2021 alle 9:30 ora del Brasile / 8:30 EDT con una calorosa introduzione e "Benvenuti in BIG". I quattro giorni seguenti saranno zeppi di conferenze e presentazioni interessanti e illuminanti, e il programma completo può essere trovato qui.



Registrati per partecipare al BIG Festival 2021 visitando il sito ufficiale, qui: https://www.bigfestival.com.br/ .



