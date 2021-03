Mortal Kombat Mobile festeggia il sesto anniversario con nuovi e fantastici contenuti

Da oggi è disponibile Rain di Mortal Kombat 11

Warner Bros. Games and Nether Realm Studios festeggiano i sei anni di Mortal Kombat Mobile con il lancio di nuovi contenuti: Rain di Mortal Kombat 11 fa il suo debutto insieme a molti altri aggiornamenti.

Rain MK11, il divino semidio principe di Edenia euno dei personaggi più attesi dalla community, è da oggi disponibile come il nuovo kombattente Diamante, pronto a scatenare colpi mortali con la sua Ira tonante e la sua abilità di controllo dell’acqua e dei fulmini. Rain MK11 inizia ogni match con una barra di potere e ha la possibilità di contrattaccare subito gli attacchi di base dell'avversario. Il contrattacco applica un nuovo depotenziamento chiamato “Fradicio”, che rallenta gli avversari e li rende vulnerabili agli attacchi con i fulmini inflitti da Rain stesso, dai suoi compagni di squadra e persino dall’attrezzatura.

Per non essere da meno, Shang Tsung diMortal Kombat 11 riceverà un nuovo Fatal Blow chiamato “Raffica del mutaforma”, disponibile da oggi. Grazie ai suoi poteri magici, questo stregone ladro di anime può trasformarsi in Scorpion, Sub-Zero e Noob Saibot per annientare i suoi nemici.

Prossimamente, Shang Tsung esibirà anche la sua Brutality “Colpo viscerale” diMortal Kombat 11 con l’attrezzatura della Torre dello stregone. I giocatori devono equipaggiare Shang Tsung MK11 con la nuova Cintura Re Kobra del mietitore di anime e con il Servo del mietitore di anime per staccare il cranio del nemico e lanciarlo in aria. La nuova Torre dello stregone e l’attrezzatura saranno disponibili prossimamente.

Inoltre, l’evento di caccia alla reliquia tornerà per un periodo limitato come parte dei festeggiamenti per il sesto anniversario di Mortal Kombat Mobile e sarà disponibile dal 5 al 12 aprile. Questa modalità sfida, una tra le più amate dai fan, permette ai giocatori di combattere attraverso una serie di torri con un solo scopo: liberare Shao Kahn. Le reliquie ti attendono in cima a ogni torre e contengono i frammenti dello spirito di Shao Kahn nascosti dagli Dèi Anziani. Una volta trovati abbastanza frammenti di spirito, il giocatore potrà sbloccare la carta personaggio di Shao Kahn Diamante, che si può far salire fino al livello fusione X. Infine, c’è una sorpresa extra per i giocatori, Mortal Kombat Mobile donerà 50 anime gratis ogni giorno per un’intera settimana, dal 5 all’11 aprile.





