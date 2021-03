GeForce NOW: un giovedì On Sale

Questo giovedì all’insegna di #GFN è molto speciale poiché 12 nuovi giochi stanno per unirsi alla libreria di GeForce NOW, tra cui Spacebase Startopia – disponibile a partire dal 26 marzo. In aggiunta all’arrivo dei nuovi titoli sulla nostra piattaforma, condividiamo alcuni titoli attualmente in promozione.

GeForce NOW supporta le più grandi vetrine di giochi digitali su PC ed è arrivato il momento di approfittare dei saldi più convenienti su Steam, Epic Game Store e Ubisoft Connect per arricchire la vostra libreria.

Di seguito vi proponiamo una selezione dei titoli attualmente in saldo nei principali store virtuali, e in aggiunta la lista degli ultimi titoli in arrivo su GeForce NOW.

Ubisoft

Square Enix

Just Cause 3 - 85% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Just Cause 4: Reloaded – 80% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration - 80% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – 75% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Deep Silver

Gods Will Fall – 20% di sconto fino all’8 aprile (Epic Games Store)

Metro Exodus: Standard Edition – 66% di sconto fino all’8 aprile (Epic Games Store)

Outward – 70% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Kalypso Media

Commandos 2 - HD Remaster – 40% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Immortal Realms: Vampire Wars – 50% di sconto fino al 29 marzo(Steam)

Praetorians - HD Remaster – 40% di sconto fino al 29 marzo(Steam)

Other GFN Thursday Favorites

Car Mechanic Simulator 2018 – 60% di sconto fino al 2 aprile (Steam)

Farm Manager 2018 – 90% di sconto fino al 2 aprile (Steam)

Lonely Mountains: Downhill – 33% di sconto fino al 31 marzo (Steam)

Superhot – 60% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Superhot: Mind Control Delete – 60% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Thief Simulator – 62% di sconto fino al 2 aprile (Steam)

Tower of Time – 75% di sconto fino al 1° aprile (Steam)

GeForce NOW cresca ancora

Nonostante l’annuncio legato a queste ottime occasioni d’acquisto, non dimenticate che oggi è un giovedì all’insegna di #GFN, ciò si traduce in nuovi ed entusiasmanti titoli in arrivo direttamente sul nostro store.

Lista completa dei giochi disponibili a partire da questa settimana:

Spacebase Startopia (lancio su Steam e Epic Games Store, 26 marzo)

Overcooked! All you can Eat! (lancio su Steam, 23 marzo)

Paradise Lost (lancio su Steam, 24 marzo)

Door Kickers (Steam)

Evoland Legendary Edition (Steam)

Iron Conflict (Steam)

Railroad Corporation (Steam)

Sword and Fairy 7 Trial (Steam)

Thief Gold (Steam)

Trackmania United Forever (Steam)

Worms Reloaded (Steam)

Wrench (Steam)

Link correlati:



Giovedì #GFN On Sale:

https://blogs.nvidia.com/blog/2021/02/11/geforce-now-thursday-march-25/

Altre News per: geforcegiovedìsale