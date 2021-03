Nintendo - collaborazione Animal Crossing e Sanrio

OGGETTI, ABBIGLIAMENTO E NUOVI RESIDENTI ISPIRATI AIPERSONAGGI SANRIO ARRIVANO IN ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS E POCKET CAMP

Animal Crossing: NewHorizons accoglie nuovi residenti e oggetti ispirati ai famosi personaggi Sanrio con il Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack, disponibile per l'acquisto presso rivenditori selezionati e online a partire dal 26 marzo. Il pacchetto include tutte e sei le carte amiibo di questa esclusiva collaborazione con Sanrio. Le carte sono compatibili con Animal Crossing: New Horizons e ognuna presenta un tema diverso ispirato a vari personaggi di Sanrio.

Puoi dare un’occhiata alla collaborazione, ai residenti, agli arredi e al vestiario nel trailer È in arrivo un crossover Sanrio!

Dopo aver aggiornato il titolo all'ultima versione, i giocatori potranno usare le carte Sanrio amiibo sul loro Nintendo Switch per sbloccare poster esclusivi da ordinare nel gioco, insieme ad arredi e capi di abbigliamento ispirati alle serie HelloKitty, Pompompurin, Cinnamoroll, My Melody, Little Twin Stars eKerokerokeroppi. I giocatori possono usare questi oggetti per vestirsi e decorare la propria isola tematizzandola con i personaggi Sanrio preferiti. Sei residenti esclusivi tematizzati possono essere invitati al campeggio del giocatore e possono trasferirsi sull'isola. Questi residenti possono anche essere invitati sull'isola di Fiorilio per una sessione di servizi fotografici.

Sanrio sta portando l'amicizia, la gentilezza e la tenerezza dei suoi personaggi anche nel gioco mobile Animal Crossing: Pocket Camp. A partire dal 26 marzo alle ore 07:59 CET fino al 10maggio alle ore 07:00 CEST, la collezione Sanrio Characters 2021 di Animal Crossing: Pocket Camp porterà oggetti Sanrio Characters nei campeggi dei giocatori.

Dal 26marzo alla fine dell'evento, nel gioco si troveranno le seguenti aggiunte:

· Tutti i giocatori che effettuano l’accesso al gioco durante il periodo di evento possono ricevere un orologio Sanrio Characters gratuito toccando l'icona del regalo. Un nuovo biscotto della fortuna a tema Sanrio sarà disponibile per l'acquisto presso il Negozio di biscotti della Fortuna, e ogni biscotto fornirà ai giocatori uno dei 10 diversi oggetti Sanrio.

· Un dono speciale è ora disponibile per un periodo di tempo limitato! Se ne ricevi uno da un amico, ci troverai dentro un... ventaglio Sanrio Characters! Ci sono una varietà di ventagli da collezionare con personaggi popolari delle serie Sanrio, tra cui Cinnamoroll, Hello Kitty, Pompompurin e altro ancora.

Animal Crossing:New Horizons accoglie nuovi residenti e oggetti ispirati ai famosi personaggi Sanrio con il Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack. Le carte Sanrio amiibo sbloccano poster esclusivi, arredi e capi di abbigliamento. Sei residenti esclusivi possono essere invitati sull’isola del giocatore per stabilirvisi o ottenere il loro ritratto sull'isola di Fiorilio. Inoltre, Animal Crossing: Pocket Camp sarà caratterizzato da un evento di gioco a tempo, tra cui oggetti Sanrio Characters e tanto altro da collezionare.

Altre News per: nintendocollaborazioneanimalcrossingsanrio