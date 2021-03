Play at Home: 10 titoli gratuiti arrivano in primavera

Scarica 10 titoli gratuiti a partire dal 26 marzo. Inoltre Horizon Zero Dawn sarà disponibile a partire dal 20 aprile.

Ciao! Il mese scorso abbiamo presentato il nuovo programma Play at Home per il 2021, che mira a offrire alla community PlayStation offerte di intrattenimento e giochi gratuiti per rendere i prossimi mesi un po’ più divertenti.

Il programma è stato lanciato all’inizio di questo mese con l’accesso a una copia digitale gratuita del titolo di successo del 2016 Ratchet & Clank per PS4. Puoi ancora richiedere una copia digitale gratuita del gioco fino al 1° aprile 2021 alle ore 5:00 CEST.

Parliamo ora del prossimo lancio di contenuti Play at Home in arrivo il 26 marzo! Questa volta ci concentriamo su una selezione di titoli gratuiti di alcuni dei nostri partner indipendenti principali e sull’offerta per la versione di prova estesa precedentemente annunciata per Funimation (o Wakanim) nei paesi in cui sono disponibili.

A partire dal 26 marzo 2021

PlayStation e alcuni dei nostri partner indipendenti preferiti collaborano per offrire nuovi titoli gratuiti da giocare mentre resti a casa:

Abzu

Enter the Gungeon

Rez Infinite - VR

Subnautica

The Witness - VR

Astro Bot Rescue Mission - VR

Moss - VR

Thumper

Paper Beast

Questa fantastica selezione di giochi PS4 e PS VR sarà disponibile per il download gratuito dal 26 marzo alle ore 4:00 CET al 23 aprile alle ore 5:00 CEST.

A partire dal 20 aprile 2021

Horizon Zero Dawn: Complete Edition sarà disponibile per il download gratuito dal 20 aprile alle ore 5:00 CEST al 15 maggio alle ore 5:00 CEST.

Ti riveleremo ulteriori dettagli prossimamente. Apprezziamo il sostegno della community PlayStation e ci auguriamo che il prossimo lancio di contenuti sia di tuo gradimento. Resta a casa e continua a giocare!

Fonte: PlayStation Blog

