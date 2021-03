Xbox Wireless Headset disponibile da oggi sul mercato

Dopo il lancio dello scorso 16 febbraio, è disponibile da oggi sul mercato il nuovoXbox Wireless Headset. Le attesissime cuffie, new entry della famiglia di accessori firmati Xbox, sono in grado di offrire ottime prestazioni audio per giocare e parlare con i propri amici, garantendo un suono profondo, comfort costante e possibilità di personalizzazione.

Perfetto per giocare con i propri dispositivi di gioco, come Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10 e mobile, Xbox Wireless Headset è disponibile al prezzo di99,99 euro presso il Microsoft Store e i principali rivenditori autorizzati.

Per scoprire l’offerta completa di accessori firmati Xbox, visita ilMicrosoft Store.

