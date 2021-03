LOGITECH G: disponibile la K/DA Collection dedicata a League of Legends

Annunciato nell'ottobre del 2020, il portafoglio di prodotti è parte di una partnership esclusiva e pluriennale con Riot Games, creatore di League of Legends (LoL), il gioco PC più giocato al mondo.



League of Legends è un gioco di strategia a squadre con due squadre composte da cinque potenti campioni che si affrontano per distruggere il Nexus della squadra avversaria. Scegliete tra più di 150 campioni per fare giocate epiche, assicurarvi le uccisioni e abbattere le torrette mentre combattete per la vittoria. LoL è un gigante nella gaming industry, con oltre 8 milioni di giocatori contemporanei che loggano ogni giorno.



I nuovi prodotti sono disponibili a partire da oggi in tutto il mondo su logitechG.com.