Little Nightmares II a venduto 1 milione di copie

A meno di un mese dalla sua uscita, Little Nightmares II ha venduto già oltre 1 milione di copie, diventando il primo titolo sviluppato da BANDAI NAMCO Entertainment Europe a raggiungere questo traguardo in così breve tempo. Questo significa anche che il franchise è ormai tra le mani dioltre 5 milioni di giocatori, una milestone molto importante per questo brand.

“Siamo molto felici del successo di Little Nightmares e davvero grati di come i fan abbiano abbracciato questo universo attraverso i giochi e i fumetti, mettendo anche le loro menti al lavoro per scoprire le più incredibili teorie su Little Nightmares”, ha dichiarato Herve Hoerdt, Senior Vice President Marketing, Content and Digital at BANDAI NAMCO Entertainment Europe. “Questi sono due traguardi fondamentali, per un franchise che abbiamo coltivato e fatto crescere all’interno di BANDAI NAMCO Entertainment Europe, e che non sarebbero mai stati possibili senza il fantastico supporto della community. Non vediamo l’ora di condividere con voi le novità nell’universo di Little Nightmares”.

Sviluppato da Tarsier Studios,Little Nightmares II è uscito l’11 febbraio 2021 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e PC. Il gioco sarà anche disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso di quest’anno.

Il franchise di Little Nightmares è cresciuto negli anni grazie a due giochi principali, a un titolo mobile,Very Little Nightmares (Android e iOS), e a un fumetto digitale realizzato con Plastiek (Android e iOS).

Per assicurarne un successo durevole nel tempo, BANDAI NAMCO Entertainment Europe sta investendo per continuare la crescita del brand sia tramite i giochi sia con altri contenuti d’intrattenimento.